El intendente de la capital, Gustavo Saadi presentó oficialmente el programa «Tu Vuelta al Cole 2026», diseñado para apoyar a empleados municipales y del concejo deliberante en la adquisición de útiles escolares, indumentaria y zapatillas, en un contexto donde el inicio del ciclo escolar representa un desafío económico significativo para muchas familias.

Detalles del Programa:

Créditos: Se ofrecerán créditos de hasta $400.000, con una tasa de interés del 1.5% mensual, que se podrá pagar en hasta 12 cuotas.

Descuentos: Además, la Unión Comercial proporcionará un 10% de descuento en las compras realizadas con este crédito.

Durante la presentación, Saadi subrayó la complejidad que enfrentan los trabajadores al acercarse el inicio de clases: «Sabemos lo difícil y lo complejo que resulta hoy para la gente comprar casi todo de nuevo. Queríamos brindar una ayuda, un empujoncito.» Agradeció a la Unión Comercial de Catamarca por su colaboración en la articulación del programa, que busca beneficiar tanto a los trabajadores como al comercio local, el cual atraviesa momentos complicados.

El intendente también mencionó: “este programa está destinado no solo a empleados municipales, sino también a becados y contratos de locación de obra. Asimismo, destacó que la provincia está trabajando en propuestas adicionales para beneficiar a toda la comunidad.

Saadi concluyó su discurso alentando a los trabajadores a aprovechar esta oportunidad y a contribuir al fortalecimiento del comercio local, que genera empleo y bienestar en la comunidad.

Por su parte, el presidente de la Unión Comercial, José Martínez en sus declaraciones, expresó su gratitud por la iniciativa: «Estamos muy agradecidos porque la unión estado-empresa privada siempre es fundamental, especialmente en estos tiempos difíciles para el sector comercial.» Resaltó la importancia del comercio en la economía provincial, afirmando que es uno de los sectores que más mano de obra aporta. «Agradezco al intendente y a la gente de la caja por la oportunidad de trabajar juntos en este proyecto, que sé que no quedará aquí.»

Inscripción

Los interesados tiene que completar el siguiente formulario de inscripción:

https://forms.gle/VaLwRBby8C6qCgVh8

Acompañaron al intendente en el lanzamiento el presidente del concejo deliberante, Francisco Sosa; la secretaria de Educación municipal, Marquesa Blanco; el director de la caja de crédito, Juan Manuel Zelarayan; y el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, José Martínez, entre otras autoridades.