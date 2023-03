Ayer, en el debate que abrió las actividades que organizó la Cámara de Diputados por el Mes de la Mujer, profesionales y legisladoras analizaron el activismo por los derechos sexuales y reproductivos con el objetivo de analizar cuáles son las barreras u obstáculos que impiden el acceso a derechos o los conculcan. Al tema lo abordaron la psicóloga y referente del equipo de Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo – Interrupción Legal del Embarazo (IVE-ILE) Alejandra Rossaroli; la jefa del Servicio de Obstetricia de la Maternidad Provincial, Marina Villagra; la legisladora Claudia Palladino y la presidenta de la cámara baja, Cecilia Guerrero. Estuvieron acompañando el debate las diputadas Mónica Zalazar, Verónica Mercado, Marina Andrada, Adriana Díaz, Analía Brizuela, Paola Fedeli y Natalia Soria, entre otras.

En la ocasión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, destacó la importancia de la ESI “y la necesidad de que desde el Estado se arbitren todos los medios necesarios para una progresiva y plena implementación en escuelas públicas de gestión estatal y privada”.

Al momento de plantear “el gravísimo problema que tenemos a nivel provincial en todos los sectores sociales, porque esto es transversal, sobre las violencias sexuales contra las infancias, un flagelo en nuestra provincia, en esto hay sectores que parecen querer que no se hable porque creen que si no se hablan, los hechos no existen”. “Los hechos existen y son graves”.

Ante esto, Guerrero apuntó a “la necesidad de una reforma judicial feminista: no puede ser que las denuncias por abusos sexuales, por delitos contra la integridad sexual de mujeres, diversidades e infancias duerman el sueño de los justos”.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital