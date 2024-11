Reforma electoral: el Gobierno enviará los proyectos para eliminar las PASO y modificar el financiamiento de los partidos

El Gobierno enviará en las próximas horas dos proyectos de ley que buscará la eliminación de las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de los partidos. Según confirmó el periodista Lautaro Maislin, los proyectos de reforma electoral enviados al Congreso, que lleva el nombre de “Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral” tienen tres ejes: eliminar las PASO, modificar el financiamiento y la Ley Orgánica, con el objetivo de ahorrar al Estado cargas presupuestarias. El vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que el Ejecutivo avanzaría en la eliminación de las elecciones primarias. El principal argumento del Gobierno para eliminar las PASO se basa en que se trata de “suprimir una herramienta que se convirtió en una encuesta paga por los argentinos y que ya no dirime internas”. Según la hoja de ruta del Ejecutivo, la supresión de las primarias ahorraría al Estado 45 mil millones de pesos y el principal argumento es: cuidar el superávit fiscal. Para justificar la medida, el portavoz aseguró que “solo diez agrupaciones utilizaron esta herramienta para dirimir internas para las elecciones presidenciales, de las cuáles el 40% no logró alcanzar el piso mínimo de 1,5% de votos para poder competir en las elecciones generales”. Fin del financiamiento a los partidos políticos Otro punto sensible en la reforma electoral es la modificación del financiamiento a partidos políticos con el argumento de “reducir el gasto público y mejorar la transparencia”. Los ideólogos de la reforma replicaron: “No importa cuánto se gasta, sino cómo se financia. Lo importante es que el dinero que se gaste sea trackeable”.