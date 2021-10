En la jornada de ayer, referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) llegaron a

la provincia de Catamarca, a los fines de llevar una amplia agenda partidaria que

incluyó, entre otras cosas recorridos por la Capital provincial.

Es en este marco Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (PRO);

Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica – ARI y Alfredo Cornejo, presidente

de la Unión Cívica Radical (UCR) se encontraron con la dirigencia local , en un hotel

céntrico. Allí los candidatos a senadores Nacionales, Flavio Fama y Silvina Acevedo;

más los candidatos a diputados Nacionales, Francisco Monti y Patricia Breppe; y

otros dirigentes de la oposición mantuvieron contacto con los referentes nacionales.

En la previa de este encuentro, Patricia Bullrich dialogó con El Esquiú Play y sostuvo

que “estamos trabajando para lograr que en esta próxima elección Flavio Fama,

como nuestro candidato a senador, logre que Catamarca pueda aportar a lo que

estamos pidiendo, cinco senadores para que Cristina Fernández de Kirchner no

tenga el quórum”; destacando que así se “logrará equilibrio” en un lugar (la Cámara

de Senadores) adonde se eligen jueces.

“Nosotros pedimos el voto a nuestra lista, a nuestros candidatos, que son los que

representan la Catamarca productiva, de la educación, adonde queremos que haya

más empleo privado que público, que haya una explotación de la diversidad

productiva, del turismo, de todo lo que se puede realizar”, dijo.

Luego la referente del PRO apuntó a unas de las decisiones del Ejecutivo Provincial,

que fue sacar del manejo de los intendentes, los fondos de las regalías; destacando

que ahora “lo maneja el Gobernador, se lleva la plata a su casa y de ahí reparte como

si fuera el dueño”, diciendo que “eso no es lo que necesitamos para Catamarca,

necesitamos institucionalidad”.

“Nosotros venimos afianzando, queremos que esta provincia aporte dos senadores.

Sabemos que tenemos que remontar una elección y acá estamos para apoyarlo”,

indicó.

Finalmente Bullrich también planteó, que en noviembre Juntos por el Cambio

intentará “repetir la elección (de octubre) en las 16 provincias (donde triunfó),

acrecentar votos, y en aquellas en las que no ganamos tratar de hacerlo, de que todo

el país sea un país que afiance el cambio”.

Mientras que Maximiliano Ferraro le apuntó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil;

expresando que en la provincia se tiene que escuchar “un basta a los manejos que

está teniendo el Gobernador; un basta a lo que representa la actual candidata a

senadora, Lucía Corpacci”.

También acusó al gobernador por “arrebatar y quedarse con las regalías mineras”

para tener con “látigo y billetera” a los intendentes, como así también se refirió a la

“escandalosa” compra de un avión sanitario por más de 9 millones de dólares, que

hasta el momento “no ha hecho ningún vuelo sanitario sino vuelos de farándula”.

Luego, calificó a la elección del 14 de noviembre como “central” ya que en la

provincia se elige representantes a la Cámara alta nacional y “para nosotros es muy

importante arrebatarle el quórum propio a la actual Vicepresidente”

Desde la UCR

Por su parte el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo se expresó sobre la necesidad

de dar vuelta a las elecciones en la provincia, Cornejo dijo que “tenemos la

esperanza que Catamarca se sume a la ola del cambio que se está dando en la

Argentina. Frenar al kirchnerismo es importante para la orientación económica y

social del país, creemos que en Catamarca hay posibilidades de dar

vuelta esa elección”.

“Nosotros nos proponemos tener los cinco senadores que faltan para que CFK no

tenga quórum (…), que pierda el quórum propio en Senadores es un progreso para

la Argentina”, enfatizó.