Ayer, en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de

Senadores, se presentó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a los fines de dar a

conocer su informe de gestión y responder las preguntas de los legisladores.

Al margen de lo expresado por el funcionario nacional, también se registró un

cruce entre la senadora del Frente de Todos (FdT) Lucía Corpacci y el senador de

Juntos por el Cambio (JxC) Flavio Fama.

Allí hubo cuestionamientos y reclamos por parte de los legisladores por Catamarca

en lo que respecta al tema minero, vuelos y obras para la provincia.

Primeramente, Fama pidió al jefe de Gabinete que detalle las planillas de las

partidas de asignación automática que solicitó, porque “muchos catamarqueños

están esperando conocer si se van a hacer o no las obras que el gobernador Jalil

anuncia pomposamente firmando convenios con distintos ministros de la Nación,

pero las obras no existen en la provincia de Catamarca”.

Luego hizo referencia a los vuelos de Aerolíneas Argentinas que llegan a la provincia. “Nos preocupa cuál es la política aeronáutica nacional que tiene este gobierno, si es federal o no, porque realmente la cantidad de vuelos que nos

informan no coinciden con la cantidad de vuelos que realmente hay. Se podrán estar computando vuelos privados de algunas empresas mineras o tal vez los vuelos del avión que compró recientemente nuestro Gobernador por 9 millones de dólares”.

Para finalizar, Fama hizo referencia a la subfacturación de la empresa minera

Livent, demostrada días atrás. “Esto causó mucho revuelo, por denuncias de

diputados provinciales inicialmente y por investigaciones del mismo Gobierno.

Resultó que por la Aduana se estaban pasando los remitos de venta de carbonato

de litio que salían de Catamarca a 6 dólares por kilo, mientras que por otras

provincias salía algo así como 50 dólares”, señaló.

Ante estos cuestionamientos y reclamos de Fama, fue Lucía Corpacci la que, en el

mismo recinto y sobre la frecuencia de vuelos, recordó que durante los años que

Cristina Kirchner fue presidenta de la Nación, Catamarca llegó a tener 12 vuelos

semanales, pero que “después llegó el presidente Macri y de tener 12 vuelos

semanales, tuvimos seis y no había ninguna otra explicación más que Catamarca

no era redituable, esas eran las palabras”. “Entonces fíjense que el senador

reclama que tenemos seis vuelos semanales y que quiere tener más, pero durante

los años de Macri, sin pandemias, sin guerra, tuvimos solo seis”.

Sobre los dichos del senador Fama sobre el avión sanitario adquirido por la

provincia de Catamarca, Corpacci indicó: “Me parece que no es bueno no

informarse antes de venir a este recinto, porque transmitimos información

incorrecta que puede llegar a hacer mucho daño”.

Sobre el cuestionamiento de Fama a Manzur sobre “cuáles son las obras que

tanto se anunciaban en nuestra provincia y que no se ven”, Corpacci dijo: “Hay

obra por todos lados y la verdad que nos quedamos con las ganas de más, porque

no tuvimos aprobado el presupuesto. Entonces, también me parece que es

importante que se hagan cargo, que cuando no se aprueba un presupuesto privan

a los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de nuestras provincias de esas obras

que corresponden”.

Corpacci, al momento de hablar sobre la actividad minera, mencionó que “el litio

no es un commodity, por lo tanto no tiene un precio internacional fijo. (…)Nuestra

provincia ha cambiado su situación en relación con la minería durante los últimos

diez años. Ahora se exige mano de obra local, se cobran regalías, se cobra un

fideicomiso para obras de infraestructura de la región y responsabilidad social

empresarial; no el dinero que quieran, sino un monto fijo que garantice que esas

comunidades se desarrollen”.