En el marco de la lucha que mantienen estudiantes y docentes de los Institutos de Estudios superiores (IES) de la provincia, ayer se realizaron diversos abrazos simbólicos a los edificios de los IES para expresar una vez más el rechazo al traspaso del Nivel Superior desde el Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. En tanto que hoy, a partir de las 10, habrá un nuevo bocinazo provincial, por tercera semana

consecutiva.

En la Capital, docentes y estudiantes se reunieron en las inmediaciones del edificio del IES “Clara j. Armstrong” con carteles y banderas para abrazar simbólicamente al edificio. Con consignas como “No al traspaso de los IES”; “No al cierre de carreras”; “Abajo la reforma educativa”; entre otras, expresaron su rechazo a la medida anunciada por el gobernador Raúl Jalil semanas atrás. La forma de protesta se replicó en el Instituto Superior Técnico Industrial (ISTI), en el IES “José Cubas”; en el IES de Andalgalá y en otros puntos del interior provincial.

Dante Bazán, uno de los docentes del IES, señaló que la intención fue visibilizar la problemática que están atravesando todos los institutos de la provincia. “La reunión con los rectores no fue nada productiva, fue de carácter informativo. Los rectores manifestaron su desacuerdo. Además, el Gobierno no tiene un proyecto establecido”

remarcó y dijo que el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica no encuadra en las leyes nacionales y provinciales de Educación. Por su parte, el rector del IES José Cubas, Eugenio Cano, también se mostró crítico con la decisión del Gobierno y contó que durante la reunión durante la semana el Gobierno no presentó ningún proyecto serio del traspaso. “Creemos que la educación superior debe pertenecer a la órbita del Ministerio de Educación de acuerdo con las leyes. No estamos luchando por el salario, eso no comprende el Gobierno. Estamos luchando por la educación pública” remarcó.

En tanto que Hugo Choque, docente del ISTI, que este año pasó a depender del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, también fue muy duro respecto a cómo manejó este año ese Ministerio: “Ya estamos dentro del nuevo ministerio pero rechazamos el traspaso porque ya vivimos en carne propia y nada nos da indicios de que se vaya a

mejorar. Somos el único instituto que tiene este Ministerio y hasta ahora nunca vino la ministra (por Eugenia Rosales). En el ISTI tenemos solo 3 carreras y no se pudo ocupar de ninguna. La carrera de Tecnicatura Superior en Procesos Mineros, que tiene sede en Hualfín, discontinuó el dictado porque no tienen profesores y todo por una falta de gestión de la ministra. Imagínese si somos uno solo qué pasará cuando se agreguen los otros 15 IES. Esto nos da indicios que la cosa no va a mejorar, sino que empeorará”.