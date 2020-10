El Profesor Hugo Choque, docente del ISTI dio una entrevista al programa Magazine en Red de NTe Radio City y comento que este año el instituto técnico industrial pasó a depender del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, también fue muy duro respecto a cómo manejó este año ese Ministerio: “Ya estamos dentro del nuevo ministerio pero rechazamos el traspaso porque ya vivimos en carne propia y nada nos da indicios de que se vaya a mejorar. Somos el único instituto que tiene este Ministerio y hasta ahora nunca vino la ministra (por Eugenia Rosales). En el ISTI tenemos solo 3 carreras y no se pudo ocupar de ninguna. La carrera de Tecnicatura Superior en Procesos Mineros, que tiene sede en Hualfín, discontinuó el dictado porque no tienen profesores y todo por una falta de gestión de la ministra. Imagínese si somos uno solo qué pasará cuando se agreguen los otros 15 IES. Esto nos da indicios que la cosa no va a mejorar, sino que empeorará”.

Escucha la nota que dio al programa Magazine en red de NTe Radio City