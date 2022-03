El senador por Fray Mamerto Esquiú y presidente provisorio de la cámara

alta, Oscar Vera, opinó sobre la polémica desatada por el fallo del exjuez

Guillermo Cerda habilitando al actual jefe comunal Guillermo Ferreyra a

encarar un tercer mandato. El legislador explicó los motivos por los cuales

se incluyó el limite a las re-reelecciones (fue convencional para elaborar la

Carta Orgánica municipal y también fue intendente) y en este caso puntual

evitó entrar en polémica con Ferreyra y el exmagistrado.

Vera recordó que en el 2003, cuando era intendente, convocó a elección

de convencionales para la carta magna municipal siguiendo lo establecido

por la Constitución Provincial. “Establecimos que el dictado de la Carta

Orgánica se hacía en virtud de la Autonomía Municipal ya que la

Constitución nacional establece en el artículo 123 que las provincias deben

asegurar la autonomía municipal”, dijo para apuntar que la Carta magna

provincial “entiende al municipio como comunidad natural que goza de

autonomía administrativa y faculta a que cada municipio elabore su propia

Carta Orgánica”.

“En el Preámbulo de nuestra Carta Orgánica (…) reafirmamos la autonomía

del municipio”, subrayó el senador e indicó que en materia electoral se

estableció el artículo 104 dentro de la CO por el cual “el Intendente posee

un mandato de cuatro años pudiendo ser reelecto solo por un nuevo

periodo. A los concejales se les estableció igual temperamento en el

artículo 85”.

Consultado sobre el fallo de inconstitucionalidad emitido por Cerda, el

legislador evitó entrar en polémica resaltando que es “muy respetuoso de

lo resuelto por la Justicia”. No obstante, observó que Cerda “en su fallo no

analiza la norma dictada en el marco de la autonomía municipal. Lo hace

siguiendo la prelación de normas”.

También recordó que en el 2011, el exjuez Fernando Oviedo falló en contra

del exintendente Gustavo Jalile, quien iba por su tercer mandato tras un

planteo de impugnación. “Hizo lugar estableciendo el principio de la

autonomía municipal”, indicó Vera para rescatar que la CO chacarera

“posee las mismas normativas para las reelecciones que nuestra Carta

Orgánica en FME”.

“Queda claro que dos jueces tienen criterios diferentes sobre la

constitucionalidad de una misma norma”, contempló el senador para

concluir señalando que “en el caso del compañero Ferreyra, está

habilitado, por lo resuelto por Cerda, para presentarse como candidato a

intendente por un nuevo periodo, si las circunstancias así lo ameritan”.

