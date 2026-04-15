Con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica en la ciudad, la Secretaría de Salud Municipal informa el esquema de atención para la extracción de muestras destinadas a la detección de Dengue y Chikungunya.

Los vecinos que presenten síntomas y cuenten con la indicación médica correspondiente pueden asistir a los siguientes centros:

Centro de Salud «Madre Teresa de Calcuta»: De lunes a viernes, de 07:00 a 11:00 hs. y de 14:00 a 17:00 hs.

Sanidad Municipal: El laboratorio también realiza extracciones en los turnos de mañana y tarde.

Para garantizar el correcto procesamiento de los datos, los pacientes deben presentarse con: Ficha médica completa y pedido epidemiológico emitido por el médico tratante.

Importante: Una vez realizada la extracción en los laboratorios municipales, las muestras son derivadas al Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la Provincia, organismo encargado del procesamiento y análisis final de los resultados.

Este procedimiento es un eslabón fundamental en el diagnóstico temprano y el seguimiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, permitiendo una intervención rápida en los barrios y el cuidado de la salud de todos los capitalinos.

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