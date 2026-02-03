El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Huillapima, Omar Soria, y el senador por Capayán, Gonzalo Ormachea, recorrió las zonas de Puesto Nuevo, Capayán, que resultaron inundadas como consecuencia del crecimiento del río, con el objetivo de evaluar la situación y llevar tranquilidad a los vecinos afectados.

En la visita, las autoridades dialogaron con los habitantes del lugar y coordinaron acciones para normalizar la situación, atendiendo las problemáticas generadas por las crecidas y desbordes registrados en los últimos días.

En este contexto, se explicó que, una vez finalizada la temporada de lluvias, será necesario avanzar con estudios técnicos de la zona que permitan proyectar y ejecutar las obras de contención y defensa del río, con el fin de evitar que vuelvan a producirse episodios similares que afectan a las familias de esta región del departamento Capayán.