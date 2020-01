El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo un diálogo con el programa La

Brújula, oportunidad en la cual se refirió a varios temas, como la minería, el turismo y

hasta la situación del Estadio Bicentenario.

En cuanto a la minería, una de las actividades productivas más importantes que tiene

la provincia, Jalil expresó: “Nosotros, que tenemos un 80% de montaña en nuestro

territorio, si no hacemos minería, va a ser muy difícil encontrarle una salida laboral a

la gente. Tenemos que dedicarnos como provincia, aparte la minería está en todos

lados, en su mesa, en el teléfono, en el auto. La prohibición por la prohibición misma,

no creo que sea una salida para ningún sector”.

En cuanto al proyecto Agua Rica, el Gobernador dijo que se reunió con sectores

referenciados, con la universidad y que el proyecto “no es el mismo que el anterior,

ellos no han presentado todavía el informe de impacto ambiental y una vez que lo

presenten, lo vamos a estudiar. Pero en principio es muy diferente al que presentaron

allá por el año 2008, que tenía un impacto negativo en el medio ambiente”.

En el mismo orden, Jalil se refirió a la reunión que mantuvo con el gobernador de

Salta, Gustavo Sáenz, y el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. El primer

mandatario catamarqueño remarcó que se trató el tema de los límites entre ambas

provincias, por lo que mencionó: “Vamos a formar una comisión para empezar a

trabajar sobre los límites. Van a ser cinco personas, estamos definiendo quiénes. Es

un tema que hay que empezar a dialogar y solucionar”.

En materia de turismo, Raúl Jalil también se explayó. “Avanzó bastante”, aseguró, al

tiempo que adelantó que intentará reunirse con el ministro de Transporte de la

Nación, Mario Meoni, para dialogar sobre el transporte aéreo que llega a nuestra

provincia.

Solicitan permiso para intervenir el estadio

Entrando en el tema deporte, el Gobernador de Catamarca fue consultado sobre la

situación del Estadio Bicentenario, el cual está judicializado.

Fue así que Jalil recordó que “tenemos un conflicto”, para luego mencionar que la

asesora legal, junto a Carlos Bertorello, quien estaba como fiscal de Estado,

presentaron una nota a la jueza que lleva adelante la causa “pidiendo autorización

para poder empezar a intervenir el estadio”.

“Nosotros, como el juicio está en una primera etapa que está terminando, lo que

hemos pedido es la autorización para empezar a intervenir el estadio. Si sale en los

próximos días, vamos a poder empezar a hacer los estudios, etc., y empezar a

intervenirlo”.