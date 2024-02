En medio de la pelea entre los gobernadores y la administración del Presidente

Javier Milei, el mandatario Raúl Jalil no pierde las esperanzas de encontrar una

salida a la pulsión libertaria a través del diálogo. Ayer, en un discurso que dio tras

la puesta en marcha del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), el Gobernador

mencionó que “a veces parece que no defiendo los derechos de los

catamarqueños, pero tengo mi estilo, mi estilo es el consenso y el diálogo”. En este

sentido, subrayó que defiende “los derechos de todos los catamarqueños”. En

tanto, dijo que este año enviará a la Legislatura el proyecto para reformar la

Constitución provincial, una idea que al oficialismo se le hizo dificultoso

materializar.

Tras comentar que convocará a extraordinarias la semana próxima, el jefe de

Estado local mencionó el conflicto entre las Provincias y la Nación por el recorte de

fondos. En este sentido, apeló a destacar su perfil dialoguista en la búsqueda de

consensos para encontrar soluciones. “Por eso con algunos gobernadores

pensamos que no hay que ir a la Justicia, este es el último paso”, indicó Jalil para

subrayar que “siempre defendiendo los derechos de los catamarqueños, porque

cuando le sacan algo al Gobierno Provincial no lo sacan al Gobierno, le sacan a

los catamarqueños, a quienes nos votaron y a quienes no”.

El mandatario insistió que “por eso tenemos que seguir apostando al diálogo”.

Además, comentó: “tuvimos algunas reuniones con algunos gobernadores para

encontrar un camino de soluciones”. En el marco del BEG, Jalil también se refirió a

la motosierra que aplicó Milei con el subsidio al transporte urbano de pasajeros.

Sobre este eje, aseguró que el Gobierno mantendrá la subvención a los colectivos,

aunque aclaró que es “en lo que le corresponde a la Provincia. Lo que no podemos

mantener es lo que le corresponde a la Nación”.

El Gobernador también afirmó que se continuará financiando la obra pública en

sectores como la vivienda y rutas: “hay que seguir impulsando la obra pública

porque genera trabajo y ahí tengo opiniones distintas con nuestro Presidente”. Eso

sí, contempló que los fondos destinados a la obra pública podrían verse

retaceados hasta no mejorar los vínculos con la gestión de Milei. “Me gustaría

mantener la obra pública, lo vamos a hacer durante un periodo con fondos

provinciales y esperamos que los próximos meses se pueda ir solucionando a

través del diálogo y el consenso y a través de una buena relación con el Gobierno

Nacional”, expresó. En esta línea, anheló: “Sabemos la situación del país y

esperamos que en algún momento nos vayamos poniendo de acuerdo”.

En tanto, el mandatario resaltó que Catamarca “es una de las provincias que no

tiene deuda en dólares”, lo que evita tener que afrontar complicaciones financieras.

No obstante, reconoció que la Provincia tiene una deuda del Fondo Fiduciario de

Desarrollo Provincial. Según señaló, “es una deuda por la que todos los meses

pagamos, aproximadamente 1500 millones de pesos”. Por lo pronto, deslizó que la

Provincia ya inició los reclamos administrativos para destrabar fondos. Así las

nacionales son distintos, pero estamos defendiendo los derechos de las y los

catamarqueños”, insistió.

Mañana se abre la inscripción del Boleto Estudiantil

El gobernador Raúl Jalil puso en marcha ayer el Boleto Estudiantil Gratuito,

medida que beneficia a más de 50.000 alumnos y alumnas catamarqueñas. En

la oportunidad, el mandatario rubricó un convenio con los municipios mediante

el que la Provincia realiza un aporte bimestral de $485 millones para dotarlos del

transporte estudiantil gratuito. En este sentido, el beneficio alcanzará a Capital,

Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú mediante el sistema SUBE, mientras que en

Capayán, Tinogasta, Belén, Andalgalá y Santa María las y los alumnos recibirán

chequeras. Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte

se pondrá a disposición una página web donde los usuarios podrán conocer los

requisitos e inscribirse. Por lo pronto, la inscripción estará disponible desde este

viernes hasta el 30 de abril en avenida Güemes 856, Terminal de Ómnibus, en

los sectores de boletería cabina 27, 28 y 29, de lunes a viernes de 7.30 a 12.45.

Entre los documentos que se pedirán están la constancia de alumno regular,

fotocopia del DNI (para menores de 18 años adjuntar también DNI y datos

personales del padre, madre y/o tutor) e ingresos del grupo familiar (recibo de

sueldo, que no debe superar los 3 Salarios Mínimos Vital y Móviles; sin recibo

de sueldo, presentar certificación negativa de Anses).