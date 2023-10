El gobernador de Catamarca y candidato a la reelección brindó declaraciones a la

prensa. Se manifestó sobre cuestiones económicas que son materia de debate de

cara a las elecciones.

En ese punto, Jalil habló de la dolarización. “Como economista, no creo que la

dolarización sea una solución para la Argentina, primero porque no tenemos los

dólares necesarios y, segundo, los países que lo han aplicado tampoco han visto

una solución”.

Sobre la figura de Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria

(UP), dijo que “es la persona más preparada” para que el país salga adelante,

además de la mirada federal la tienen UP y el propio Massa.

Siguiendo con el tema económico y el peso digital que plantea Massa, el

Gobernador dijo: “Estoy convencido de que el Banco Central en fundamental para

la Argentina”, para luego indicar que la diferencia entre el peso digital y el peso

común “sería pasar la transacciones virtuales al 100% de las operaciones”. “Lo

que usted necesita es que la economía se blanquee. Para blanquear la economía,

tiene que ser todo a través de un peso digital, que lo tiene que manejar el Banco

Central y eso traería aparejado un blanqueo total de la economía, por un lado, y

por otro lado la baja de impuestos”.

En el tema electoral, Jalil dijo que la gestión en la provincia y en Capital “ha sido

ratificada”, pero “no hay que descuidarse, hay que seguir trabajando”. “Creo que

se ha trabajado muy bien en estos cuatro años a pesar de los inconvenientes que

tuvimos”, expresó.

“Hay que seguir”

“Hay que seguir adelante, ninguna elección está ganada, eso ya se lo dije a los

ministros, a los intendentes y hay que empezar a recorrer la provincia”, precisó.

En otro orden de cosas y en referencia a la creación del Parque Nacional Ambato,

que se encuentra frenado en la Legislatura Provincial, el Gobernador indicó que el

ministro de Gobierno Juan Cruz Miranda se iba a reunir con los legisladores

opositores, por lo que espera que se pueda “destrabar” el conflicto.

Escrituras

En el marco del plan de regularización dominial impulsado por la Agencia de

Recaudación de Catamarca (ARCA), se llevó a cabo la firma de escrituras para

nueve familias residentes en el barrio Jorge Bermúdez. El evento contó con la

presencia del mismo gobernador y de la escribana general de Gobierno, María

Belén Saadi.

Martín Molina, director de Saneamiento de Títulos de ARCA, resaltó la

trascendencia de este acto para los vecinos que han esperado durante más de 30

años por la obtención de sus escrituras.

Comparando su importancia con la de un documento de identidad, Molina señaló

que las escrituras son esenciales para cualquier trámite o gestión relacionada con

la propiedad, incluyendo la solicitud de créditos para mejoras en la vivienda.

La firma de estas escrituras representa un paso crucial para la seguridad y

estabilidad de estas familias, permitiéndoles acceder a los beneficios y

oportunidades que brinda la tenencia legal de sus propiedades.