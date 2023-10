El gobernador Raúl Jalil prevé insistir en su nuevo mandato con una reforma de la

Constitución provincial, punto sobre el cual dijo que ya se activó el trabajo y el

diálogo “con otros espacios políticos” para conseguir la misión heredada de la

exmandataria Lucía Corpacci.

Por lo pronto, un primer paso es el envío de un proyecto a la Legislatura “en los

próximos días” para reglamentar artículos de la Carta Magna catamarqueña que

apuntan a eliminar las reelecciones indefinidas para los cargos de gobernador y

vice, intendentes y legisladores.

En conversación con El Destape Radio, el reelecto jefe de Estado local señaló que

ocho años de gestión son suficientes. Recordó que Corpacci “tuvo ocho años

como gobernadora” y si bien estaba habilitada para una tercera gestión “con el 70

por ciento de imagen positiva”, no buscó un nuevo mandato. “Me dijo `mira Raúl,

es tu tiempo, mi tiempo ha terminado´” rememoró una conversación que mantuvo

con la actual senadora nacional.

En este orden de ideas, rescató que el domingo que fue reelecto “me pronuncie

diciendo que no voy a ser más candidato a algún cargo provincial, aunque puedo

serlo”. Sobre este eje, Jalil repasó que fue diputado provincial, “ocho años

intendente de la Capital, fui gobernador cuatro años y ahora cuatro años más y

creo que es un tiempo suficiente”.

Así, reseñó que la Constitución provincial posibilita la reelección indefinida y

deslizó que “estamos trabajando y hablando con otros espacios políticos para

lograr una reforma”. De esta forma, fue pasando lista sobre los motivos que

sustentan la idea de modificar la Carta Magna. “Es el tiempo de la reforma debido

a que, primero, hay un Gobernador que le fue bien en la elección y segundo, que

quiere determinar políticas de Estado como por ejemplo la cantidad de recursos

destinados a salarios en lo que significa el presupuesto provincial”.

No son las únicas ideas que expuso Jalil. A ellas les sumó “los mandatos de los

jueces de la Corte y las reelecciones indefinidas para gobernadores, intendentes y

legisladores”. “Lucía lo propuso y no lo pudo lograr, estamos trabajando para ver si

logramos esa posibilidad” acotó. Así las cosas, mencionó que “es probable que en

los próximos días enviemos un proyecto de Ley que reglamente varios artículos de

la Constitución para que los legisladores, intendentes y gobernadores y vice

solamente tengan dos mandatos”.

Unidad vs acuerdo dirigencial

Por otra parte, Jalil se refirió al balotaje para dirimir quien se queda con la

presidencia de la nación y donde se enfrentarán Sergio Massa (Unión por la Patria)

y Javier Milei (La Libertad Avanza). En este sentido, el gobernador aludió al

respaldo que dieron al candidato libertario el expresidente Mauricio Macri y la

excandidata al mismo cargo, Patricia Bullrich, con la intención de diferenciar las

propuestas para el 19 de noviembre. En este orden de ideas, distinguió que

”Sergio ha propuesto un acuerdo nacional y Milei propuso un acuerdo de dos o tres

dirigentes”. Así las cosas, evaluó que “la Argentina necesita un proceso de un

acuerdo nacional en un momento histórico muy complejo y necesitamos un

dirigente preparado como Sergio”.