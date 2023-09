El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil se expresó sobre varias cuestiones, entre

ellas el tema político y económico.

El Gobernador indicó que hay una situación “muy compleja” a nivel nacional e

internacional como resultado del aumento de los productos de los alimentos y la

energía.

“Nosotros, gracias a Dios, tenemos una política muy activa en lo que significa la

construcción de viviendas tanto con fondos nacionales como por fondos

provinciales. Es tan complejo todo esto, que uno ve que la tasa de interés sigue

subiendo en EE.UU, la inflación no baja, aquí tenemos problemas productos del

gobierno de Macri, que trató de bajar la inflación con la deuda, y bueno nos

quedamos con la deuda y con la inflación”, mencionó.

Seguidamente, expresó que a pesar de la situación, Sergio Massa, actual ministro

de Economía, viene trabajando bien.

Mientras que desde lo político sostuvo que Unión por la Patria (UP) “es el único

que presenta una posición clara de ayuda y de una mirada distinta, federal del

Norte argentino”, por lo que solicitó seguir acompañando a UP.

En otro orden de cosas y en referencia a la ayuda de 12.000 millones de pesos a

todos los municipios de la provincia durante este año para plan de obras y pago

del aguinaldo, Jalil dijo que está firmando “otros aportes más en un contexto muy

grande, así que muy complejo, estamos trabajando en toda la provincia lo que

significa la obra pública”, por lo que volvió a solicitar el acompañamiento al

candidato a presidente Sergio Masa.

Sobre el tema de minería, Jalil sostuvo que visitará Antofagasta de la Sierra y

recorrerá el Salar del Hombre Muerto, al tiempo que dijo que “estamos en

conversaciones para aumentar las regalías mineras”.

“Hoy los recursos de la minería son solamente para el Oeste catamarqueño”, dijo

en radio Valle Viejo.

El rol de la oposición y las reuniones con los mismos, el Gobernador enfatizó que

“a uno le gustaría tener mejor diálogo con la oposición, pero uno ve, a veces,

algunas declaraciones un poco irresponsables, como usar las regalías para pagar

el sueldo, esas son cosas que ya no se pueden hacer”.

Finalmente, el Gobernador dijo que sería “muy bueno” que se trate el proyecto de

creación de una SAPEM del transporte público, apero valoró que al comparar el

precio del boleto en Catamarca con otras provincias, el costo “es uno de los más

bajos del país”.