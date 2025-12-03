La Justicia Electoral Provincial entregó este lunes el certificado oficial que acredita a Raúl Barot como intendente electo del municipio de Los Altos. Tras recibir la documentación, Barot expresó su agradecimiento a la comunidad y reafirmó su compromiso de gestión.

“Gracias al pueblo que me permitió llegar a estar al frente del Gobierno municipal de Los Altos. Agradezco a mi familia por acompañarme y apoyarme, y a todos los dirigentes que trabajan a la par mía desde el primer día, con compromiso y responsabilidad”, señaló.

El intendente electo destacó que el acto de proclamación marca el inicio de una nueva etapa institucional y política para la jurisdicción. “Asumo este desafío con la convicción de seguir trabajando para transformar nuestra comunidad, escuchando a los vecinos y avanzando en cada una de las obras y proyectos que necesita nuestro municipio”, afirmó.

Barot remarcó que su gestión continuará orientada al desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones locales, poniendo en el centro las necesidades de los habitantes de Los Altos.

