El Ministerio de Hacienda y Obra Pública y el Banco de la Nación Argentina trabajan en la identificación de comercios adheridos en los diferentes rubros del Programa “Marcatón”, que se articula con la Federación Económica de Catamarca. En la mañana de hoy se desarrolló el operativo sobre la zona céntrica de la ciudad de Catamarca, donde está concentrada la mayor cantidad de locales adheridos, aunque la idea es continuar en los próximos días con el resto de la provincia hasta cubrir la totalidad del territorio provincial.

Se trata de la colocación de la oblea identificatoria del programa, con su ya clásica mascota, además de la identificación del rubro en el que está inscripto y la información legal de rigor.

Para cumplir con el objetivo de identificar a todos los comercios, el programa se apoya en la red de sucursales con que cuenta el Banco Nación en las cabeceras del interior provincial, adonde se remiten las obleas para su distribución local.

La identificación del local adherido tiene por objetivo brindar al consumidor la seguridad de que va a encontrar las condiciones pactadas por el comercio por la firma del acta compromiso por la que se incorporó al Marcatón.

Como se conoce, la nómina completa y actualizada de comercios adheridos, por rubro, puede consultarse online las 24 horas en el link https://portal.catamarca.gob.ar/paginas/programa-marcaton-175 del