El Centro de Estudiantes de la EPET N°7 llevó a cabo este miércoles una nueva acción solidaria en beneficio del Hospital Interzonal San Juan Bautista (HISJB). La entrega estuvo encabezada por el presidente del Centro de Estudiantes, Valentín Arias, y la vicepresidenta, Camila Ortega, quienes se presentaron junto a integrantes de la comunidad escolar.

En esta ocasión, se donaron varios bolsones de papelería y cartón destinados al reciclaje. Este material es recolectado por la cooperativa del hospital, que posteriormente lo canjea con empresas recicladoras para obtener insumos y beneficios utilizados en distintas áreas del establecimiento de salud y en la asistencia a los pacientes.

Arias destacó que la iniciativa forma parte de “una línea de trabajo que venimos sosteniendo desde el inicio de la gestión, basada en la solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso con toda la comunidad”. Por su parte, Ortega remarcó que “todo lo realizado es posible gracias al trabajo en equipo y al acompañamiento constante de estudiantes, docentes y familias”.

Desde el Centro de Estudiantes señalaron que buscan extender esta campaña solidaria a otras instituciones y comercios, invitándolos a sumarse a la recolección de materiales reciclables. “Nuestra idea es que más organizaciones puedan colaborar; unidos podemos generar un impacto mayor”, afirmaron.

La EPET N°7 continúa así consolidando una gestión estudiantil caracterizada por su fuerte presencia social y por el impulso de acciones que trascienden el ámbito escolar para beneficiar a la comunidad en general.