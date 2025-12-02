Organizada por la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, que depende del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, UPCN y APUNCa, se realizó la primera Jornada de Reflexión sobre Protocolos de Actuación para el Abordaje de la Violencia por Motivos de Género. Allí se difundieron los alcances de la Licencia Especial por Violencia de Género en la administración pública provincial y el Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

“En el marco de la campaña por el 25N de ONU y UNFPA, a la que Catamarca adhirió por segundo año consecutivo, realizamos una jornada muy exitosa y comprometida a la que asistieron no solo gremios y sindicatos sino también distintas áreas de gobierno, en la que socializamos el decreto acuerdo 91/23 que incorpora al Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, la Licencia Especial por Violencia de Género para las agentes del sector público”, explicó Belky Pennise Zavaley, directora Provincial de Mujeres, Género y Diversidad.

“Consideramos muy importante esta herramienta que viene a ponerle nombre y apellido a la violencia de género, en tiempos adversos, de retroceso de derechos, donde se pone en duda este tipo de denuncias, o se las llama “denuncias falsas”, sostuvo la directora, tras agradecer la participación de más de 60 referentes gremios, sindicatos y distintas áreas de gobierno, que se hicieron presentes en la jornada “y especialmente a nuestras panelistas Gina Bertolone, decana de la Faculta de Derecho, Cecilia Navarro Santa Ana, asesora de la Facultad de Humanidades, Claudia Espeche y Silvia Ogas, de UPCN, y a Gladys Moro de Apunca y sus equipos, que fueron parte importante de esta actividad que culminó con la firma de un documento en el que se establece la necesidad de establecer protocolos de actuación en los diferentes organismos para la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género. En el documento los organismos presentes se comprometen a propiciar ambientes laborales libres de discriminación y violencias, inclusivos y equitativo.

Decreto

En su Art.34 bis, el decreto acuerdo 91/23 establece que: “En los casos en que la agente víctima de violencia de género deba ausentarse de su trabajo en forma total o parcial, se le reconocerá licencia especial, contando con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas, los que evaluarán las condiciones y tiempo necesario a tal fin. Asimismo, la víctima de violencia de género, para hacer efectiva su protección integral tendrá derecho a la reducción de la jornada o a la reordenación de tiempo de trabajo o del lugar de origen del mismo, mediante la certificación pertinente que acredite tal necesidad. El jerárquico inmediatamente superior de la agente afectada será el responsable de otorgar la presente licencia”.