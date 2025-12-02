El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, participó de la inauguración de la nueva casa de INDECAT, Indumentaria Deportiva Catamarca, una firma que desde hace 12 años incursiona en el rubro textil y deportivo de la provincia.

La empresa, que cuenta con su propia marca EXTREME, tiene actualmente 20 empleados que se desempeñan en el taller y en el área de atención comercial. En sus nuevas instalaciones, INDECAT concentra todo el proceso productivo como diseño, confección, impresión y personalización, incorporando tecnología de última generación y un taller propio que permite garantizar calidad y tiempos de entrega competitivos.

Desde la firma destacaron que hoy producen la indumentaria oficial para equipos deportivos de toda la provincia.

Al momento de su alocución en el acto, el propietario de la empresa, Hugo López, expresó su emoción y agradecimiento al expresar: “Para nosotros es un sueño hecho realidad. Cada uno de nosotros que integramos esta familia sabemos el esfuerzo que hicimos entre todos, porque esto no lo hice yo solo. Al contrario, sin la ayuda del Gobierno de la provincia hubiese sido imposible”.

El Gobernador celebró el crecimiento de la firma y ratificó el acompañamiento estatal al sector productivo. “En estos momentos nosotros seguimos apostando a abrir empresas y mercados y seguir trabajando todos juntos para que siga creciendo el empleo privado”, señaló.