En una jornada electoral marcada por la fuerte competencia, el candidato de Fuerza Patria, Raúl Barot, obtuvo una importante victoria enfrentando a un numeroso equipo de dirigentes de peso dentro del oficialismo provincial. Entre ellos se encontraban el senador Félix Jerez, el ex intendente Rafael Olveira, el actual intendente de Santa Rosa Mario Páez, junto a Omar Ovejero, Carlos Olveira, Elpidio Guaraz, Rubén Dusso y todo el aparato del Senado provincial.

A pesar del fuerte despliegue político y de recursos de sus adversarios, Barot logró imponerse con el acompañamiento popular, consolidando su liderazgo y la confianza de los vecinos en el proyecto de crecimiento en la jurisdicción de Los Altos.