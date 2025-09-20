“Seguimos trabajando para que cada vecino pueda vivir con mayor seguridad y comodidad. Hoy dejamos habilitadas 78 nuevas luminarias LED que no solo mejoran la visibilidad en las calles, sino que también significan un avance en el crecimiento de nuestro pueblo. Cada obra que realizamos es un paso más hacia la transformación de Los Altos”, expresó Barot.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de un plan integral de recambio que se viene ejecutando en distintos sectores de la jurisdicción municipal, optimizando el consumo energético y brindando un servicio moderno y eficiente a toda la comunidad.