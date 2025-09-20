Se efectuó una nueva entrega de viviendas y ya son cerca de 500 los hogares entregados este año.

En un acto que simboliza la continuidad de las políticas habitacionales en la provincia, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezó la entrega de 175 viviendas a profesionales catamarqueños en el Loteo Paco Rojas. De ellas, 150 están destinadas a familias y 25 a profesionales solteros.

El programa se desarrolló en coordinación con cinco colegios profesionales clave de la provincia: el Colegio de Abogados de Catamarca, la Unión de Arquitectos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio Médico y el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas. La iniciativa combina el aporte económico inicial de los adjudicatarios con cuotas superiores a las de los planes tradicionales del IPV, garantizando la continuidad de los proyectos de vivienda pese al desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

Fidel Sáenz destacó la importancia del programa y su enfoque en los profesionales. “El objetivo de este plan integral de viviendas es responder a la creciente demanda habitacional que hemos detectado a través de nuestro observatorio. Antes contábamos con el Plan Procrear a nivel nacional, que facilitaba créditos a las familias de clase media, pero esa línea ya no existe. Por eso nuestro Gobierno decidió construir estas viviendas con recursos provinciales”, explicó.

“Queremos que todos los sectores de la sociedad puedan acceder a sus derechos y no vamos a parar hasta que cada catamarqueño tenga su solución habitacional. Esta política refleja nuestro compromiso con la inclusión y el bienestar de todos los vecinos”, cerró Sáenz dejando en claro que el Gobierno seguirá trabajando para cubrir la demanda habitacional

El ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, destacó que el acceso a la vivienda se volvió cada vez más difícil, no solo para los sectores vulnerables sino también para los profesionales. “A través de estos programas, hoy se puede lograr”, afirmó. Remarcó que estas entregas no se limitan a la Capital, sino que también benefician a familias en el interior de la provincia. “El gobernador nos pide dar un pasito todos los días, y eso es lo que estamos haciendo: avanzar pese a las dificultades nacionales y seguir buscando soluciones para todos los catamarqueños”, concluyó.

Con esta nueva entrega, en lo que va de 2025, el Gobierno de Catamarca entregó cerca de 500 viviendas en distintos puntos de la provincia, entre ellos Pomán, Fiambalá, Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Los Varela, Belén, Huillapima, entre otros.

Viviendas adaptables y con infraestructura completa

Las viviendas del Loteo Paco Rojas cuentan con un diseño adaptable y ampliable, pensado para ajustarse a las necesidades de los profesionales. Están equipadas con termotanques solares y cocinas, promoviendo la eficiencia energética y el confort.

El barrio dispone además de infraestructura completa: movimiento de suelo, redes de agua y cloacas, electricidad, iluminación pública, veredas y cordón cuneta, asegurando una calidad de vida óptima para los nuevos habitantes.