La diputada Nacional, Silvana Ginocchio recibió en Buenos Aires a la delegación de alumnos de 4to año del Profesorado de Artes Visuales ISAC, quienes en un viaje de estudio participan de la Maratón de Museos 2025 en la provincia de Buenos Aires.

La diputada Nacional, Ginocchio destacó la experiencia maravillosa e inolvidable para el alumnado del ISAC, que seguramente lo llevarán para Catamarca.

El alumnado está acompañado de un grupo de profesores quienes estuvieron trabajando arduamente en el proyecto para que se concretará.