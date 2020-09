La policía arrestó a dos sujetos, quienes se habían dado a la fuga en un automóvil que supuestamente estaban interesados en comprarlo. Al vendedor le dejaron una camioneta que, posteriormente se supo, había sido denunciada como robada y tenía pedido de secuestro de la provincia de Córdoba.

El particular episodio ocurrió el sábado a la noche, pero ayer recién salió a la luz, luego que los sospechosos fueran arrestados durante un control vehicular en la ruta.

Según informaron las fuentes consultadas por El Ancasti, la denuncia fue efectuada por un hombre que relató que había pactado la venta de su automóvil VW Bora. Recibió un llamado telefónico de una persona interesada, quien le dijo que se encontraran en cercanías al cementerio de Nueva Coneta para concretar la operación. Esta persona,

cuyos datos se mantienen en reserva para no entorpecer la investigación, le dijo que irían dos personas al encuentro.

El vendedor, oriundo de Coneta, fue hasta el lugar indicado y señaló que llegaron dos personas en una camioneta VW Saveiro de color gris. Tras un breve diálogo, estas personas le pidieron al hombre si podían dar una vuelta en el automóvil, para “probarlo”. Los sujetos se marcharon y el vendedor al notar que habían pasado aproximadamente

treinta minutos, sospechó que estos no regresarían. En la guantera del auto había dejado $20.000 y en el lugar dejaron la Saveiro. El vendedor llamó por teléfono a la persona que lo había contactado por la venta del rodado y este le dijo, “quedate con la camioneta, arreglamos así”.

El hombre se dirigió en la camioneta hasta la base de la División Investigaciones en la Capital, en donde hizo la denuncia por el hecho y posteriormente se le dio participación al fiscal de instrucción N° 4, Ezequiel Walther, quien impartió las directivas a seguir.

Luego de relatar detalladamente la situación, la policía decidió corroborar los datos de la patente de la camioneta y se dieron con una sorpresa: la numeración de chasis y de motor no eran coincidentes con los existentes en la cédula. También se pudo comprobar, mediante la División Sustracción de Automores, que la numeración de la patente no coincidía con la que tenía colocada y que había un pedido vigente de secuestro por robo de parte de la Unidad Judicial Número 21 de la provincia de Córdoba, de mayo del año pasado.

La camioneta quedó en calidad de secuestro y se ordenó la inmediata detención de los ocupantes del Bora, los cuales fueron identificados el domingo a la tarde durante un control policial realizado por la Dirección de Seguridad Vial en la ruta nacional 38, en el puesto caminero de Nueva Coneta.

A bordo del rodado iban dos personas de apellido Carrizo, de 21 y 23 años, ambos con domicilio en la Capital. Tras confirmarse que se trataba del vehículo denunciado como robado, estas personas quedaron arrestadas en averiguación del hecho.

El fiscal Walther ordenó el secuestro del automóvil y que estas personas sean trasladadas a la Capital para que queden en calidad de arrestadas. En las próximas horas se definiría la situación de las dos personas de apellido Carrizo.