Lo más parecido que verás a esto será el documental ‘The last dance’ sobre Michael Jordan, que está disponible en Netflix. Aun así, se quedará lejos. Y mira que Jordan fallaba pocas. Pero es que Shane Wighton no falla ninguna, gracias a este gadgetcon el que siempre encestarás.

Wighton es un ingeniero y ‘youtuber’, dueño del canal ‘Stuff Made Here’, que decidió crear el tablero con el que nunca fallarás un tiro. Para ello, unió el diseño industrial, las matemáticas, la física y la informática. El resultado: una canasta mágica.

Así se hizo el tablero con el que siempre encestas

Si fuera real, no habría equipo de la NBA que no quisiera contar con sus servicios. Para pergeñar su creación, Wighton utilizó un software capaz de simular cientos de tiros desde todo tipo de ángulos. A los resultados que del programa informático emanaron aplicó la física, y, aunque las primeras pruebas fracasaron (parece ser que por no incluir en la ecuación el tamaño de la pelota), finalmente lo logró.

Asegura Wighton que, obviamente, la gravedad obliga a que el tablero no sea plano, así que, el resultado definitivo es un tablero paraboloide elíptico, en el que, golpeé la pelota donde golpeé, siempre acabará dentro de la cesta.

En el vídeo de YouTube –lógicamente publicado en ‘Stuff Made Here’– tras realizar unos cuantos tiros (en algunos siquiera sin apuntar) y demostrar que la pelota siempre terminaba entrando en la canasta, Wighton explica el proceso de creación, e, incluso, enseña fases de la construcción de este tablero que te hace infalible.

El vídeo supera ya las 330.000 visualizaciones, muy por encima de otros de su canal que, actualmente, tiene 12.500 suscriptores.