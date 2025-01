Las llamadas de números desconocidos siempre son molestas, sobre todo porque podría tratarse de publicidad de diferentes compañías o estafas telefónicas. Esto último es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar nuestros datos personales con el objetivo de poder realizar diferentes acciones u operaciones en nuestro nombre.

Con el motivo de reducirlas en gran medida, la Policía Nacional, a través de un video de TikTok, ha dado una serie de trucos para los usuarios que poseen un iPhone. Así que si utilizas uno, esto es lo que tienes que hacer para dejar de recibir llamadas de números desconocidos.

Bloquea las llamadas de números con ‘Silenciar desconocidos’

Al activar esta medida dejarás de recibir cualquier llamada de un número que no tengas guardado en tu agenda de contactos, pero lo malo es que podría privarte de alguna llamada importante de cualquier entidad o servicio, si no lo tienes como contacto. En ‘Teléfono’ activa el botón de ‘Silenciar desconocidos’ y todas las llamadas de dichos números se almacenarán en el buzón de voz, y estarán detalladas en el historial del teléfono.

De recibir alguna llamada de emergencia de la policía o servicios de emergencia, el bloqueo queda desactivado las siguientes 24 horas para poder recibirlas de la forma habitual.

Descarga una app específica para no recibir estas llamadas

Según mencionan en el video de la Policía Nacional, otra cosa que puedes hacer es instalar una aplicación que te ayude a no recibirlas, como podría ser TrueCaller. Esta bloquea entre 38 y 50.000 millones de llamadas no deseadas para sus más de 374 millones de usuarios, ya que es capaz de identificar a los autores de la llamada que ya han sido marcados como spam con anterioridad. La app trabajará junto con iOS para identificar su procedencia y bloquearla.

Bloquea números de forma manual

En iPhone, Apple te da la opción de bloquear números de teléfono, contactos y correos en el dispositivo. En la app ‘Teléfono’, en ‘Recientes’, toca el símbolo de Información al lado del número de teléfono o contacto que desees bloquear. Desplázate hasta el final de la pantalla y pica en ‘Bloquear este contacto’. Los números que bloquees aparecerán en ‘Contactos bloqueados’.

Cuando bloqueas un número de teléfono o contacto, aún pueden dejar un mensaje en el contestador, pero no recibirás ninguna notificación. Los mensajes que se envíen o reciban no se entregarán. Además, el contacto no recibirá ningún aviso que indique que la llamada o el mensaje se ha bloqueado.

