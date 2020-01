13 enero, 2020 0:29

Marley jugó en Quién quiere ser millonario donde no sólo recordó su infancia y sacrificios de sus papás, sino que reveló que es padrino de niños sin padres.

Marley reveló que apadrina a cinco niños.

Marley jugó en el programa conducido por Santiago del Moro y a parte de divertirse con las preguntas, también abrió su corazón para hablar sobre su pasado y presente. De hecho, todo lo ganado fue donado a “Save the children”, una fundación donde él es padrino de cinco niños con derechos vulnerados.

Al inicio del programa, Santiago del Moro le preguntó: “¿qué vas a hacer con la plata que ganes hoy?” a lo que Marley respondió: “hace tiempo que estoy colaborando con una organización que me gusta mucho porque es muy directo la forma en que se colabora”.

“También hago donaciones a UNICEF o Fundación Sí pero me gusta más este estilo y me gustaría hacerlo para Argentino. Si me alcanza la plata me gustaría empezar a hacerlo”. reveló Marley. Y remarcó: “apadrino chicos de Africa y de la guerra de Irak que se quedaron sin padres y una chica de Haití que justo hoy me escribió”.

Por tal motivo, Marley mostró la carta recibida e indicó que la pequeña “tiene 4 años y me escribo con ella. Hoy me mandó dibujitos. Yo le escribo a ella y le mando fotos con Mirko, y le voy contando mi vida y ella me va contando su vida”.

“Como tiene 4 años, alguien va escribiendo en representación de ella y me dice que le gusta dibujar y jugar a las escondidas”, relató el conductor de manera emotiva. Además, indicó que en total apadrina a cinco chicos de modo que con la plata ganada “voy a apadrinar muchos más”.

Respecto al modo de ayudar y apadrinar, Marley indicó que “vos le pagas educación, alimentos y medicamentos durante toda su infancia hasta que cumplen 18 años”. De esa manera, el conductor afirmó que le gustaría contar con una organización similar en Argentina.

Parte de su ayuda, también surge de haber tenido una infancia de mucho sacrificio. A lo largo del programa recordó que su familia pertenecía a una clase media a la que le costaba llegar a fin de mes y por eso, él recibió una beca para estudiar.

De hecho, indicó que en su casa no había teléfono e incluso llegó a no poder alimentarse de manera correcta. Por tal motivo, se mostró agradecido con su familia por los sacrificios para que pueda estudiar y contar con mejores herramientas.

A modo de agradecimiento, recordó que al conseguir su primer trabajo, les dio una extensión de la tarjeta de crédito a sus papás para que pudieran tener otras accesibilidad.

