Las protagonistas de Friends se reencontraron y Jennifer Aniston publicó la foto

13 enero, 2020 1:06

Jennifer Aniston se reencontró con las protagonistas de la aclamada serie Friends e hizo llenar de nostalgia a sus seguidores.

Jennifer Aniston sorprendió a sus seguidores con una nostálgica foto en la que aparece junto a sus amigas Courteney Cox y Lisa Kudrow. Las foto es muy especial, porque se trata del reencuentro de las protagonistas de la estelar serie Friends.

La actriz se toma muy en serio las amistades y trata de hacer todo lo posible por conservarlas, y siempre que puede, participa de alguna actividad junto a sus seres más preciados. Muchas de las reuniones se realizan en su propia casa.

En esta oportunidad Jennifer Aniston se volvió a encontrar con su antiguas compañeras de Friends y no dudó en capturar el momento con una foto y compartirla en Instagram con sus más de 23 millones de seguidores.

“Hola de parte de las chicas del otro lado del pasillo 👋🏼”, escribió la estrella junto a la imagen que en cuestión de minutos superó los 4 millones de me gusta y recibió miles de comentarios de los fanáticos que se mostraron encantados de verlas juntas y se ilusionaron con un posible regreso de la aclamada serie.

La estrella, que actualmente protagoniza The Morning Show —una producción exclusiva de Apple que recibió cuatro nominaciones a los Globos de Oro—, se refirió días atrás a un posible retorno de Frineds. “Yo siempre he dicho que estoy abierta a participar. No me perdería la oportunidad de volver a compartir momentos con esas cinco personas”, dijo Jennifer Aniston.

Friends es una de las seres más populares de la historia de la televisión. Cuenta la historia de seis amigos que comparten sus alegrías y preocupaciones en un tradicional café de Nueva York. Se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y finalizó el 6 de mayo de 2004.

