La privacidad es un tema que preocupa, en especial cuando se repara en que todos nuestros pasos en Internet quedan registrados y a partir de estos podrían establecer un perfil fidedigno de nosotros. No obstante, a la vez se tiende a mirar hacia otro lado.

Si somos usuarios de Facebook, una manera de adquirir mayor conciencia acerca de cómo funcionan las cosas, y de minimizarlas en parte, pasa por descubrir el apartado ‘Tu actividad fuera de Facebook’. Este ejemplifica que las grandes empresas incluyen métodos de transparencia que a menudo quedan escondidos y además recuerda que los datos constituyen un bien preciado y que estos se comparten sin que lo sepamos.

La sección, como su denominación indica, se refiere a todo lo que Facebook almacena de nosotros acerca de los movimientos y rutinas en webs y aplicaciones de terceros. Como explica la propia compañía, “la actividad fuera de Facebook incluye información que las empresas y las organizaciones comparten con nosotros sobre tus interacciones con ellas”.

Experiencia personalizada

Esta recopilación se justifica con la socorrida cuestión de la personalización de la experiencia. Así, como Facebook apunta en su servicio de ayuda, el registro de esta actividad permite mostrar anuncios más relevantes, realizar sugerencias comerciales y “ayudar a las empresas y organizaciones a comprender el rendimiento de su sitio web, aplicación o anuncios, así como si están llegando a las personas adecuadas”. A su vez, resalta que no vende la información a nadie y que prohíbe que las empresas faciliten detalles confidenciales de los usuarios.

¿Cómo se puede ver el rastro personal guardado por Facebook y cómo se puede borrar y evitar? Lo primero es ir al icono de las tres líneas paralelas que en iOS figura en la parte inferior derecha y en Android, en la superior, entrar en ‘Configuración y privacidad’ y en ‘Configuración’.

El susto

Dentro de dichos ajustes, hay que bajar hasta que se encuentra ‘Tu información de Facebook’, donde aparece la trastienda digital ‘Actividad fuera de Facebook’. Al ‘abrir la puerta’ de esta sorprende (y, según se mire, asusta) comprobar el número de apps y webs que han compartido su información de nosotros con Facebook. En la pantalla salen los iconos de estas.

Borrar y desactivar

En este punto el cuerpo pide borrarlo todo directamente. Para satisfacer el impulso debe entrarse en ‘Desvincular el historial’, si bien cabe advertir que solo eliminará lo registrado hasta ahora, de manera que la deriva se mantendrá en cuanto se acumulen nuevos datos.

La vía más efectiva para frenar la recopilación pasa por poner coto al seguimiento. En ‘Más opciones’ (debajo de ‘Desvincular historial’), una de ellas es la de ‘Administrar actividad futura’. Tras una explicación de Facebook alusiva a la experiencia personalizada, si seguimos adelante sale la posibilidad de desactivar la actividad futura fuera de la red social. Para ello, hay que llevar al cabo el paso inverso a lo fijado por defecto en la pestaña-interruptor.

Si volvemos al menú dentro de ‘Actividad fuera de Facebook’, en ‘Administrar tu actividad fuera de Facebook’ puede consultarse cada caso concreto de app o web que nos ha espiado y ver las interacciones recogidas. Más allá de otro susto y/o cabreo, si bajamos vemos que se puede desactivar también desde aquí la actividad futura, aunque solo en lo relativo a la empresa ‘pillada’.

El matiz: solo es un resumen

Una última matización: este apartado ofrece un resumen de la actividad recapitulada y, de hecho, no se muestran los rastreos más recientes, ya que esta tarda días en aparecer. Facebook también desliza que “por motivos técnicos y de precisión” no expone toda la actividad que recibe, y añade como ejemplo la información de cuando no se había iniciado sesión en Facebook o si no se puede confirmar que se había usado Facebook antes en ese dispositivo.