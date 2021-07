Música

Las listas musicales de Obama se han convertido en un clásico imprescindible muy esperado por los 220 millones de seguidores que lo siguen en redes sociales.

Su lista de canciones de fin de año o alguna icónica como los temas más “memorables” durante su mandato son algunos ejemplos. Ahora el ex presidente de los Estados Unidos dió a conocer la ‘Barack Obama’s Summer Playlist’.

Esta lista veraniega abarca diferentes estilos y épocas con temas de Rihanna, Louis Armstrong, Brandi Carlile, Bob Marley, Migos, Joni Mitchell, The Rolling Stones, Bob Dylan y Drake, entre muchos otros. Aunque también hay espacio para algunos artistas menos conocidos, como Nezi, Masked Wolf y Brother Sundance.

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it’s a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw

En esa playlist, Obama incluyó la canción “Ella no es tuya” de Rochy RD, Myke Towers y la cantante rosarina Nicky Nicole. “Muchas gracias Barack Obama”, le respondió la argentina al enterarse que el tema es uno de los más escuchados por el ex presidente en la actualidad.

“Aquí hay una lista de reproducción de canciones que he estado escuchando últimamente; es una mezcla de viejos y nuevos, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más”, añadió el expresidente de EEUU.“Confieso que consulto a mis hijas Malia y Sasha durante todo el año. Escucho constantemente su música. A veces porque se lo pido y, otras, simplemente porque eso es lo que suena en la casa”.

Antes de la publicación de la lista musical, Barack Obama también compartió públicamente su lista de lectura veraniega. “Mientras todavía estábamos en la Casa Blanca, comencé a compartir mis lecturas favoritas del verano, y ahora, se ha convertido en una pequeña tradición que deseo compartir con todos ustedes”, explica en su cuenta de Twitter.





While we were still in the White House, I began sharing my summer favorites—and now, it’s become a little tradition that I look forward to sharing with you all. So here’s this year’s offering. Hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/29T7CcKiWZ

— Barack Obama (@BarackObama) July 9, 2021