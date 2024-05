Música

Los artistas estrenaron el single «Honey Boy» junto al guitarrista Nile Rodgers y la cantante jamaiquina Shenseea.

Tino Piontek, más conocido como Purple Disco Machine, se asoció con el músico sueco Benjamin Ingrosso en esta colaboración. Además, convocaron a Nile Rodgers y Shenseea.

“Honey Boy” viene acompañada de un video protagonizado por Ingrosso.

El DJ y productor alemán ganador del premio Grammy declaró: “Benjamin me envió la canción e inmediatamente me intrigó su melodía contagiosa. No podía esperar para resaltar la sensibilidad disco y funk. La voz de Shenseea encaja perfectamente en la canción y realmente complementa la increíble interpretación vocal de Benjamin”.

Ingrosso relató como nació la canción: “Se me ocurrió “Honey Boy” en una discoteca de Estocolmo, dejándome llevar por el ritmo de un beat house que al instante me hizo tararear lo que se convertiría en el estribillo. Esa melodía me persiguió durante un año entero. No fue hasta que me encontré en un restaurante chino, asintiendo con la cabeza al ritmo de una canción disco, que todo encajó. Tenía que convertirse en una canción disco. Una vez grabada, me comuniqué con Tino (Purple Disco Machine) para ver si quería finalizarla conmigo. Después de ir y venir y crear lo que creíamos que era la base perfecta para la canción, contactamos a Shenseea, quien se unió y añadió su toque al disco. La última pieza del rompecabezas fue cuando Tino consiguió que Nile Rodgers agregara guitarra en vivo a la canción, infundiendo a la pista auténticas vibraciones de la era disco”.

Sobre la colaboración con Nile Rodgers, Purple Disco Machine añadió: “Obviamente, con un nombre de artista como el mío es bastante fácil adivinar que Nile Rodgers es uno de mis héroes de todos los tiempos y alguien con quien siempre soñé trabajar. Me acerqué a su equipo y me emocioné mucho cuando volvieron sus líneas de guitarra. Es la combinación perfecta para esta canción y no podría estar más orgulloso de tener mi nombre junto al suyo en los créditos.”