El diputado opositor y anotado precandidato a intendente de la Capital, Tiago

Puente, consideró contraproducente la idea que se maneja dentro de la UCR de

exigir a los partidos políticos una representatividad en toda la provincia para

conformar la alianza de cara a las elecciones. Además, cuestionó a la dirigencia

radical que se posiciona a favor de otros partidos dentro de la coalición de Juntos

por el Cambio. “Los otros partidos que pretenden componer nuestro frente

electoral necesitan fortalecerse, pero con dirigentes y militantes de ese partido

político, no con militantes de la UCR” dijo.

En diálogo con RadioOne, el legislador señaló su punto de vista respecto a la

posibilidad de que en la alianza se exija a los partidos representación real en los

16 departamentos. “Personalmente creo que tiene que ser lo más amplio y

participativo posible, no tenemos que restringir la posibilidad a ningún dirigente ni

ningún partido político porque sino estamos poniendo límites, y la oposición no

necesita eso, necesita ser generosa en la construcción” fundamentó.

En esta línea, contempló que el disponer límites dentro del armado aliancista,

“difícilmente podemos lograr el frente único y vamos a ser responsables, de ser

cómplices, que sigan gobernando los mismos”. Sin perjuicio de ello, evaluó que

“sin dudas hay que tener un sustento político en la provincia, más allá de que el

radicalismo es la columna vertebral que aspira a coincidir con más partidos

políticos que no forman parte del Frente de Todos en los armados electorales”.

En tanto, Puente llamó “a la reflexión a todos los dirigentes y militantes radicales,

porque nuestro partido tiene órganos de discusión, no tienen que ir a los otros

partidos políticos a hacerlo”. Esto fue una clara referencia a representantes de

líneas internas de la UCR que se muestran respaldando a partidos como el PRO y

la Coalición Cívica, espacios socios dentro de JxC.

El precandidato a intendente en la Capital esgrimió que “los otros partidos que

pretenden componer nuestro frente electoral necesitan fortalecerse, pero

fortalecerse con dirigentes y militantes genuinos, con convicciones de ese partido

político, no con militantes de la UCR, porque sino se terminan convirtiendo en

sectores internos del radicalismo y no en fuerzas políticas con independencia y

sustento político real”. “Como radicales tenemos que ayudar a que los partidos

políticos crezcan, pero no a costa del radicalismo, sino que crezcan genuinamente

desde sus bases y convicciones” subrayó. En otro tramo de la entrevista, planteó

con cautela que el PRO y la CC no son directamente líneas internas de la UCR

aunque “la mayoría de los dirigentes que integran hoy, participaron de la interna

del partido hace un mes atrás”