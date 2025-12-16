A partir de la nueva conformación de YMAD, donde Catamarca tendrá control mayoritario.

En el marco del proceso de traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la Provincia de Catamarca y UNT, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, para dialogar sobre la nueva conformación de la empresa minera estatal y analizar su impacto en el ámbito académico y científico.

En el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la creación de un laboratorio de investigaciones mineras, una iniciativa prevista en la Ley de creación de YMAD (Ley N° 14.177), específicamente en el capítulo 10, inciso L.

El objetivo de las autoridades es la construcción de este espacio dentro del Centro Científico y Tecnológico, para impulsar la investigación minera y metalúrgica, además de fortalecer la formación de recursos humanos especializados.

La iniciativa busca consolidar el vínculo entre el desarrollo minero y el sistema científico-académico local, promoviendo la generación de conocimiento, innovación y capacitación profesional, en sintonía con el nuevo rol que tendrá la provincia en la conducción de la empresa minera.

Asimismo, se acordó profundizar el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Catamarca para potenciar nuevos beneficios institucionales para la Casa de Altos Estudios, en el marco de la futura toma de decisiones dentro de YMAD.