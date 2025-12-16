La muerte de un efectivo del Ejército dentro del predio de la Quinta de Olivos generó un fuerte impacto institucional. El caso está siendo investigado por la Justicia Federal y aún no hay confirmaciones oficiales.

En medio del hermetismo, el periodista Marcelo Bonelli aportó un dato clave en su programa de radio Mitre, lo que abre nuevas especulaciones sobre lo sucedido en la madrugada.

Bonelli remarcó que la causa se encuentra en una etapa inicial. “Todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, señaló el periodista, en línea con lo informado por la autoridad judicial.

Según la información oficial, el joven efectivo del Ejército Argentino identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, cumplía tareas de vigilancia dentro del predio presidencial cuando fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. Personal de la residencia dio aviso inmediato y los médicos constataron el fallecimiento en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina y de distintas áreas especializadas para realizar las pericias correspondientes.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se aisló la zona para permitir el trabajo de los peritos. De acuerdo a los primeros datos judiciales, el soldado se encontraba apostado en el perímetro cuando ocurrió el hecho, y se analiza si se trató de una decisión personal o si existió alguna otra circunstancia.

“Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, indicaron desde el Gobierno en el comunicado oficial citado por Bonelli. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de San Isidro y continúa en pleno desarrollo.

La información fue publicada originalmente por TN, medio que confirmó la identidad del soldado y el avance de la investigación judicial.