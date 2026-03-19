La iniciativa permitiría agilizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la jurisdicción que integran también Catamarca y Santiago del Estero.

La senadora nacional por Tucumán Sandra Mendoza y el senador nacional por Catamarca Guillermo Andrada, del bloque Convicción Federal, presentaron un proyecto de Ley (S-0130/2026) que tiene por objeto separar en dos salas la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Esta iniciativa busca optimizar el funcionamiento del tribunal, cuya jurisdicción alcanza también las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, y dar una respuesta más ágil a las demandas de la sociedad.

La propuesta se fundamenta en el crecimiento constante del número de causas a resolver que experimenta el mencionado órgano federal desde 2012. En la actualidad, la Cámara funciona como un único tribunal multifuero compuesto por cinco miembros. Esta estructura exige la concurrencia insoslayable de tres voluntades para alcanzar una mayoría decisoria en las sentencias, lo que provoca que los plazos procesales se extiendan más de lo deseado por los ciudadanos.

Para revertir este cuello de botella y mejorar el servicio en términos cuantitativos y cualitativos, el proyecto de Mendoza y Andrada propone la creación de dos salas integradas por dos miembros cada una. Ambas compartirán la presidencia de un Juez de Cámara, quien intervendrá de forma indistinta únicamente cuando exista discrepancia entre los vocales y sea necesario alcanzar la mayoría para dictar una resolución.

Con esto, la Jurisdicción Federal Tucumán seguiría la tendencia de otras jurisdicciones que ya optimizaron su labor dividiéndose en salas, como Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Los autores de la iniciativa destacan un aspecto clave para el contexto económico actual: la modificación que se pretende implementar no implica ni ocasiona gasto o erogación alguna para las arcas públicas. La reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán puede instrumentarse en su totalidad aprovechando los recursos humanos y materiales que actualmente ya existen en la jurisdicción.

Cabe destacar que el impulso de esta medida legislativa es resultado de un trabajo articulado para fortalecer el servicio de justicia en la región. Mientras se elaboraba el proyecto de Ley se mantuvieron reuniones de trabajo con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, integrantes de la propia Cámara Federal de Apelaciones, del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Catamarca, diputados y senadores.

En estos encuentros se planteó también la urgencia de avanzar con los concursos pendientes y de cubrir las vacantes existentes en la Justicia Federal.