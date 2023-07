La presidenta de la Cámara de Diputados y legisladora oficialista, Cecilia

Guerrero, presentó un proyecto por el cual se reconoce el “derecho de las

personas víctimas de violencia de género de acceder a cirugías estéticas

reparadoras de las secuelas físicas producidas en contexto de violencia de

género”. Esta iniciativa incluye dos aspectos: por una parte apunta a garantizar “el

acceso gratuito a cirugías estéticas reparadoras” y, por la otra, incorpora las

cirugías al menú de prestaciones de la Obra Social de los Empleados Públicos

(OSEP).

“A las sobrevivientes de violencia de género siempre les quedan secuelas de

distintos tipos, porque la violencia deja marcas invisibles y visibles a las personas

que son sus víctimas directas, indirectas y a la sociedad en su conjunto”, dice la

diputada en la iniciativa. A la vez, indica que “el daño causado muchas veces es

irreversible y afecta a varias generaciones de la familia de la víctima, e impacta en

el tejido social y en el entramado económico productivo”.

“El proyecto propicia que se reconozca el derecho de las personas víctimas de

violencia de género de acceder a cirugías estéticas reparadoras o reconstructivas

que permita a las sobrevivientes de la violencia gozar de estas prácticas

quirúrgicas con carácter de gratuidad, asumiendo el Estado Provincial el rol de

reparación del daño físico infringido y que no ha podido prevenir en su

configuración, como un modo de garantizarle una vida digna y plena”, señala en la

fundamentación.

Además, remarca que “las mujeres que sufren de violencia de género se

encuentran expuestas a una situación de vulnerabilidad que no sólo afecta su

integridad física y psicológica, sino que también lesiona su propia economía”. “Y,

en razón de esa misma condición de vulnerabilidad, muchas no pueden acceder a

una cirugía estética que permita reparar los efectos dañosos en sus cuerpos, que

les ha dejado la situación de violencia padecida”, cierra.