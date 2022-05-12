CANCHA 1 CEC
CEC – POLICIAL SENIOR
CEC – UTA S. MAXI
CEC – SANTA CRUZ MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – CIRCULO MEDICO MASTER
BCO CATAMARCA – SOEM S. MAXI
BCO CATAMARCA – POLICIAL MAXI

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – POL. RETIRADOS S. MASTER
UTA – NINO MAXI
UTA – LAS PIRQUITAS U

CANCHA 1 NINO
MADERERA – 9 DEJULIO S. MAXI
ASTRADA – CHACARITA S. MAXI
ASTRADA – REV MAXI

CANCHA 2 NINO
NINO – C.E.C. S.SENIOR
NINO – POL. RETIRADOS SENIOR
GRAL PAZ – BCO CATAMARCA UNICA

CANCHA LA ESTACIÓN
LIBERAL – ASTRADA GRADUADOS
LA ESTACION – CIRCULO MEDICO UNICA
UTHGRA – C.E.C. UNICA

CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – C.E.C. S. MASTER
9 DE JULIO – DEP.JUVENTUD SENIOR
9 DE JULIO – AUTENTICO UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIALIDAD – CAI-SA MAXI
SINO. VIALIDAD – FOMENTO UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS S. MAXI
CIRCULO MEDICO – TESORIERI MAXI
TESORIERI – DEP.JUVENTUD UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – CAI-SA SENIOR
SALTA CENTRAL – DEP.JUVENTUD S. MAXI
SALTA CENTRAL – UTHGRA MAXI

CANCHA SOEM
SOEM – ASTRADA SENIOR
SOEM – SAN LORENZO MAXI
MADERERA – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA FILIAR 26
GENERAL PAZ – LOS AMIGOS MASTER
ESTUDIANTES – LA ESTACION S. MAXI
DEP.JUVENTUD – LAS PIRQUITAS MAXI

CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – GRAL PAZ S.MASTER
LIBERAL – JUV.LA FALDA S. MAXI
LIBERAL – CAI-SA UNICA

CANCHA 2 INDEPENDIENTE
BCO CATAMARCA                           S. MASTER
SAN LORENZO  – BCO. NACION                    SENIOR
MADERERA    –    POL RETIRADOS              MAXI

CANCHA 3 INDEPENDIENTE
UTA    –    SINO VIALIDAD  S. SENIOR
AUTENTICO   –    INDEPENDIENTE           S. MAXI
AUTENTICO    –    LIBERAL MAXI

CANCHA CHACARITA
FOMENTO   –     BCO. NACION     S. SENIOR
CHACARITA  –    FOMENTO                     MAXI
SALTA CENTRAL   –     ASTRADA          UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS
TESORIERI      –     GRAL PAZ             SENIOR
POL RETIRADOS     –          TESOR IERI           S. MAXI
LOS AMIGOS    –  JUV.LA  FALDA  MAXI

CANCHA SANTA CRUZ
FOMENTO   –    POL RETIRADOS               GRADUADOS
SANTA CRUZ   –   GRAL PAZ            S. SENIOR
SANTA CRUZ     –      CHACARITA                                 UNICA

CANCHA LAS PIRQUITAS
C.E.C.”B”      –    C.E.C “A”              GRADUADOS
PIRQUITAS    –    JUV.LA FALDA   SENIOR
PIRQUITAS    –      SANTA CRUZ      S.MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS
LOS AMIGOS      –   EL AUTENTICO          S. SENIOR
TESORIERI           CIRCULO MEDICO                  S.SENIOR
UTGRA  – SAN LORENZO                  S. MAXI

CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION      –        NINO       MASTER
UTHGRA   –      SOCIAL ROJAS  SENIOR
BCO NACION    –      S. ROJAS              S. MAXI

CANCHA SARMIENTO
9 DE JULIO    –      C.E.C.                                    MASTER
REV     –    INDEPENDIENTE  SENIOR
REV    –    SAN RAMON     S.MAXI

CANCHA PARQUE DAZA
LOS AMIGOS    –  MADERERA        SENIOR
POLICIAL        –      FOMENTO          S. MAXI
POLICIAL      –        REV        UNICA

CANCHA DÑA ROSA
REV.  “B”      –        REV “A”               GRADUADOS
CAl-SA  – NINO       S. MAXI
INDEPENDI ENTE    –          SAN LORENZO   UNICA

CANCHA JUV. DE LA FALDA
FOMENTO     –    CIRCULO MEDICO           SENIOR
SAN RAMON       –      SOCIAL ROJAS  MAXI
JUV LA FALDA   –   NINO        UNICA

LIBRE
GRADUADOS: LOS AMIGOS
GRADUADOS : MADERERA
MASTER: LIBERAL
MAXI: 9 DE JULIO
UNICA: BANCO NACION

Fuente: El Chasqui Digital

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