CANCHA 1 CEC
CEC – POLICIAL SENIOR
CEC – UTA S. MAXI
CEC – SANTA CRUZ MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – CIRCULO MEDICO MASTER
BCO CATAMARCA – SOEM S. MAXI
BCO CATAMARCA – POLICIAL MAXI
CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
UTA – POL. RETIRADOS S. MASTER
UTA – NINO MAXI
UTA – LAS PIRQUITAS U
CANCHA 1 NINO
MADERERA – 9 DEJULIO S. MAXI
ASTRADA – CHACARITA S. MAXI
ASTRADA – REV MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – C.E.C. S.SENIOR
NINO – POL. RETIRADOS SENIOR
GRAL PAZ – BCO CATAMARCA UNICA
CANCHA LA ESTACIÓN
LIBERAL – ASTRADA GRADUADOS
LA ESTACION – CIRCULO MEDICO UNICA
UTHGRA – C.E.C. UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – C.E.C. S. MASTER
9 DE JULIO – DEP.JUVENTUD SENIOR
9 DE JULIO – AUTENTICO UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIALIDAD – CAI-SA MAXI
SINO. VIALIDAD – FOMENTO UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – LOS AMIGOS S. MAXI
CIRCULO MEDICO – TESORIERI MAXI
TESORIERI – DEP.JUVENTUD UNICA
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – CAI-SA SENIOR
SALTA CENTRAL – DEP.JUVENTUD S. MAXI
SALTA CENTRAL – UTHGRA MAXI
CANCHA SOEM
SOEM – ASTRADA SENIOR
SOEM – SAN LORENZO MAXI
MADERERA – ESTUDIANTES UNICA
CANCHA FILIAR 26
GENERAL PAZ – LOS AMIGOS MASTER
ESTUDIANTES – LA ESTACION S. MAXI
DEP.JUVENTUD – LAS PIRQUITAS MAXI
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – GRAL PAZ S.MASTER
LIBERAL – JUV.LA FALDA S. MAXI
LIBERAL – CAI-SA UNICA
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
BCO CATAMARCA S. MASTER
SAN LORENZO – BCO. NACION SENIOR
MADERERA – POL RETIRADOS MAXI
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
UTA – SINO VIALIDAD S. SENIOR
AUTENTICO – INDEPENDIENTE S. MAXI
AUTENTICO – LIBERAL MAXI
CANCHA CHACARITA
FOMENTO – BCO. NACION S. SENIOR
CHACARITA – FOMENTO MAXI
SALTA CENTRAL – ASTRADA UNICA
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
TESORIERI – GRAL PAZ SENIOR
POL RETIRADOS – TESOR IERI S. MAXI
LOS AMIGOS – JUV.LA FALDA MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
FOMENTO – POL RETIRADOS GRADUADOS
SANTA CRUZ – GRAL PAZ S. SENIOR
SANTA CRUZ – CHACARITA UNICA
CANCHA LAS PIRQUITAS
C.E.C.”B” – C.E.C “A” GRADUADOS
PIRQUITAS – JUV.LA FALDA SENIOR
PIRQUITAS – SANTA CRUZ S.MAXI
CANCHA SOCIAL ROJAS
LOS AMIGOS – EL AUTENTICO S. SENIOR
TESORIERI CIRCULO MEDICO S.SENIOR
UTGRA – SAN LORENZO S. MAXI
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – NINO MASTER
UTHGRA – SOCIAL ROJAS SENIOR
BCO NACION – S. ROJAS S. MAXI
CANCHA SARMIENTO
9 DE JULIO – C.E.C. MASTER
REV – INDEPENDIENTE SENIOR
REV – SAN RAMON S.MAXI
CANCHA PARQUE DAZA
LOS AMIGOS – MADERERA SENIOR
POLICIAL – FOMENTO S. MAXI
POLICIAL – REV UNICA
CANCHA DÑA ROSA
REV. “B” – REV “A” GRADUADOS
CAl-SA – NINO S. MAXI
INDEPENDI ENTE – SAN LORENZO UNICA
CANCHA JUV. DE LA FALDA
FOMENTO – CIRCULO MEDICO SENIOR
SAN RAMON – SOCIAL ROJAS MAXI
JUV LA FALDA – NINO UNICA
LIBRE
GRADUADOS: LOS AMIGOS
GRADUADOS : MADERERA
MASTER: LIBERAL
MAXI: 9 DE JULIO
UNICA: BANCO NACION
Fuente: El Chasqui Digital