El Ministerio de Salud de la provincia, teniendo en cuenta las bajas temperaturas

que se están registrando y que en muchos hogares se usa calefacción,

recomienda tener especial atención y control de los artefactos a gas para evitar

intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) que son causa de enfermedad y

muerte, para cientos de personas por año:

-Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento de

los artefactos. Controlar el buen funcionamiento de calefones, termotanques,

estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores,

faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, grupos

electrógenos y braseros, entre otros. Usar el combustible apropiado.

-Examinar especialmente las salidas al exterior de calefones, estufas, calderas y

hornos para asegurar que estén permeables y en buen estado.

-Realizar verificaciones periódicas de las instalaciones con personal matriculado

que pueda identificar y corregir los desperfectos de la fuente generadora de

monóxido de carbono.

-Existen signos de que un artefacto no está funcionando bien y requiere revisión

urgente por un gasista matriculado: Que la llama de estufas y hornallas sea

anaranjada; Que exista una mancha negra en el techo Que haya una mancha

negra o tiznado en la pared, en el recorrido que hace el caño de evacuación de

gases, indicaría que un conducto de gas no está bien puesto o está tapado.

Resulta esencial revisar las pautas de conducta en el hogar:

-Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas

encendidas y apagarlas fuera de la casa.

-No usar el horno y hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

-No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.

Dejar una puerta o ventana entreabierta.