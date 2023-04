Este lunes 17 de abril se realizó el lanzamiento oficial de la 29º Fiesta Provincial de Teatro “Homenaje a Oscar Carrizo”, que se desarrollará del 24 al 29 de abril. Durante estos días, se llevarán a cabo talleres, conversatorios y obras teatrales en distintos teatros y espacios culturales de la ciudad.

La presentación tuvo lugar en el foyer del Cine Teatro Catamarca y contó con la participación de Daiana Roldán, secretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte; Paola Tapia, de la dirección de Educación Especial de la provincia, Fernando Monguillot secretario de Gobierno de la Municipalidad; Gabriela Molina secretaria de Mujer, Género y Diversidad de la Capital, Alejandro Farfán director de Cultura de la municipalidad, Natalia Ponferrada, diputada provincial y Manuel Ahumada representante del Instituto Nacional del Teatro en Catamarca.

“Hoy es un día muy importante porque se lanza la 29° Fiesta Provincial de Teatro con compañeros que vienen trabajando para poder armar esta programación, y que desde el Ministerio venimos acompañando, como en cada una de las fiestas”, indicó Daiana Roldán.

Este año, la Fiesta del Teatro de Catamarca se realiza en homenaje al actor, docente y director teatral Oscar Carrizo, fallecido dos años atrás. En ese sentido, Roldán sostuvo que “en esta nueva edición, y como en cada edición, no queremos dejar de recordar a quienes fueron figuras muy importantes del teatro catamarqueño”.

También adelantó que para la apertura, el lunes 24, se realizarán pequeñas intervenciones circenses en Plaza 25 de Mayo y posteriormente se pondrá en escena en el Cine Teatro Catamarca la obra cordobesa “Libros en la mira”, del elenco Tres Tigres Teatro, con entrada gratuita.

Posteriormente Manuel Ahumada, referente del INT provincial, señaló que este año son diez las obras que se podrán ver durante el evento, de las cuales cinco se presentan en adhesión y las otras cinco estarán en competencia, y de allí saldrá la obra ganadora que representará a Catamarca en la Fiesta Nacional del Teatro.

El jurado estará conformado por Daniela Martín, en representación del Instituto Nacional del Teatro; María Pessacq, en representación de los cogestores, y Roberto Alvarenga, en representación de las comunidades teatrales.

“Las Fiestas del Teatro son los eventos teatrales más convocantes y más significativos que organiza el Instituto Nacional del Teatro, con distintas instituciones del medio local. La característica que va a tener esta edición es que va a ser diversa y convocante. Entendemos que el INT no se concibe en soledad, por lo que vamos a trabajar no solamente con los organismos de Cultura, sino también articular con distintas instituciones en virtud de los ejes temáticos que presentamos en esta edición 2023”, indicó el referente del INT provincial.

Este año, la Fiesta del Teatro se caracteriza por abordar una perspectiva inclusiva desde el eje “Teatro y Discapacidad”, por lo que se articuló con la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la provincia, y la Agencia Nacional de Discapacidad la realización de actividades encabezadas por Alan Robinson, asesor cultural de la Agencia, para poder llevar el teatro a otras audiencias.

En este sentido, Paola Tapia, integrante del equipo pedagógico de la Dirección de Educación Especial de la provincia, adelantó que una de las actividades a desarrollarse será el teatro distendido, funciones sutilmente modificadas bajando estímulos que resulten muy invasivos para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje, entre otras condiciones.

Por su parte, Fernando Monguillot sostuvo que, “la inclusión no solo tiene que ver con una ciudad más accesible, sino para que todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, puedan pisar el escenario. No mostrar a través de las artes escénicas una visión caritativa de la discapacidad sino una participación activa de las personas con discapacidad en el teatro, en una futura película, es lo que está en auge en el mundo”.

Otro de los ejes de esta edición es “Teatro y Democracia”, en virtud de los 40 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos para lo cual se articuló, con la diputada Natalia Ponferrada, un conversatorio con la presencia de Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.