Música

Cuando negoció la salida de Europa, Gran Bretaña se olvidó de contemplar a una de sus industrias más lucrativas: la música. El descargo de Elton John

“O a los negociadores del Brexit no les importan los músicos, o no pensaron en ellos, o no estaban suficientemente preparados. Metieron la pata… Y en última instancia, es el Gobierno el que tiene que resolver esto: tienen que volver y renegociar”, declaró el artista, quien publicó una carta en el diario The Guardian, comunicando su descontento. La carta se titula “Aprendí de las giras en los 60. Los artistas jóvenes necesitan esa misma chance”.

El creciente descontento entre los artistas británicos contra su Gobierno es por los obstáculos burocráticos y económicos que sufrirán al salir de gira por Europa, y más de 100 músicos se juntaron para firmar una carta expresando su enojo. El autor de Rocket Man y Candle InTthe Wind tomó el liderazgo y busca defender a los músicos emergentes: “Ellos necesitan nuestro apoyo”, proclamó. “Como resultado del Brexit, los artistas británicos que quieran tocar en Europa ahora necesitarán visas, permisos de trabajo y carnets de equipos para cada país que visiten. Es una pesadilla administrativa que aumenta enormemente el costo de organizar una gira europea”, continuó.

La solución que propone es en el corto plazo: sabe que resolver este problema de raíz llevará mucho tiempo. Por eso, sugiere la formación de una institución, en parte conformada por los mismos músicos, que apoye desde un punto de vista legal y contable a los artistas. Si las condiciones impuestas por el Brexit persisten, los únicos que podrán salir a hacer giras, serán aquellos con una larga trayectoria, como Elton. “Necesitamos una nueva generación de superesetrellas”, concluyó.

Rose Bouzon