Ayer, con en el segundo día de paro iniciado por el SOEM, el centro de la ciudad volvió a ser un verdadero caos de tránsito por la mañana. Es que el gremio, que pide la reincoporación de poco más de una treintena de beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja y un incremento salarial de 10 mil pesos, decidió realizar aproximadamente una decena de cortes en diferentes calles céntricas que iniciaron a las 9 y finalizaron a las 12.

La medida fue repudiada por las conductores que quedaron encerrados entre los cortes e incluso se vivió un momento de tensión cuando una mujer se bajó de su auto a discutir con el secretario general del gremio, Walter Arévalo, cuestionando el perjuicio de la modalidad de la protesta.

Ante el caos ocasionado, la Municipalidad de la Capital denunció penalmente a Arévalo, “por los severos perjuicios ocasionados a los vecinos”. La comuna formalizó la presentación legal ante Fiscalía General, minutos antes del mediodía y solicitó que se garantice el derecho a la libre circulación.

En la denuncia, se especifica que Arévalo y la conducción del SOEM, “en el marco de un plan de medidas de fuerza por reclamos gremiales, las cuales consistían en un ‘supuesto’ quite de colaboración con asistencia a los lugares de trabajo, decidieron canalizar la protesta a través de la modalidad consistente en un ilícito e injustificado bloqueo de calles e intersecciones, principalmente en el casco céntrico de la ciudad, mencionando como puntos donde se llevan a cabo los cortes en Av. Güemes y Tucumán, impidiendo el ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus, toda calle Salta y Zurita, Maipú, Tucumán, República, Av. Hipólito Irigoyen, 1ro de Mayo, Rioja y distintas arterias claves del microcentro capitalino, debiendo los vehículos atrapados en la protesta circular por la peatonal Rivadavia (?), provocando ello la interrupción del tránsito vehicular, bloqueo de la circulación de los medios públicos de transporte, tales como líneas urbanas de colectivo, taxis y remises, y asimismo, la libre circulación de vehículos particulares”.

“Es importante remarcar, que esta actitud deliberada, premeditada e intencional tiene por clara finalidad provocar un caos vehicular con el consecuente riesgo para la salud y la libertad de los vecinos de la ciudad, máximo en el marco de una grave crisis sanitaria producto del estado de pandemia, circunstancia esta de público y notorio conocimiento”, se agrega en la denuncia para destacar que “resulta claro y evidente que estas conductas desnaturalizan y exceden todo margen de racionalidad y legitimidad de un reclamo gremial, traduciéndose en una clara violación de los derechos de la población que se ven directamente afectada por tales conductas ilícitas al margen de cualquier reclamo laboral/gremial”.

En la misma presentación, la Municipalidad solicitó con carácter urgente que se implemente las medidas necesarias a fin de garantizar la libre circulación de los servicios públicos de transporte, razón por la cual la Justicia notificó de la medida al gremialista mientras se encontraba en uno de los cortes.

Sin embargo, desde el gremio señalaron que hoy continuará la misma modalidad de protesta.

No importa la adhesión

Previo a iniciar con los cortes de calles, Arévalo grabó un video destinado a los trabajadores municipales y vecinos anticipando que las medidas se irán profundizando. En cuanto al bajo acatamiento del paro, señaló que “hoy no importan las adhesiones, no importa el paro en sí, lo que importa es mantener la protesta”.