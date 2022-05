Más de 2000 artesanos, productores y manualistas nacionales y provinciales se

postularon para participar por primera vez en la Fiesta Nacional e Internacional del

Poncho. Así lo dio a conocer el director provincial de Artesanías, Armando

Corpacci, en una entrevista con radio El Esquiú 95.3. El funcionario señaló que

cuentan con “un número de cerca de 2000 postulaciones tanto nacionales como

artesanos, productores y manualistas que participan por primera vez”.

Corpacci resaltó que el número de aspirantes a participar en la Fiesta del Poncho

siempre es “muy alto” debido a que “es la vidriera más importante del mes de julio

en las vacaciones de invierno a nivel nacional”. “También internacional podría

decir.

Tenemos mucha demanda de diseñadores y también mayoristas que participan en

rondas de negocios como para venir y realizar compras por mayor de nuestras

artesanías. Han superado las 2000 postulaciones, lo cual ha llevado un trabajo

bastante exhaustivo por parte de la Comisión Evaluadora para hacer una selectiva.

Se considera que este año puede darle mayor jerarquía a la Fiesta del Poncho”.

Inscripciones abiertas

Corpacci, además, destacó que continúan abiertas las inscripciones para los

productores y artesanos catamarqueños que ya habían participado en las

ediciones anteriores de la Fiesta del Poncho.

“Lo que es la inscripción para artesanos provinciales y productores que vienen

participando en diferentes ediciones de la Fiesta de Poncho, aún continúa abierta

hasta completarse el cupo de participación. Actualmente, está en 145 artesanos

provinciales y la idea es poder llegar a 190. Aproximadamente, todos los años

suelen participar entre 140, 150. Este año nos propusimos poder aumentar el

número de artesanos, validando también la participación de los municipios como

nexos entre los artesanos del interior profundo y la Capital”, agregó.

Corpacci detalló que estas inscripciones seguirán abiertas “hasta mediados de

junio, cerca del 20 de junio, que es último día del fin de semana largo, dando la

posibilidad o margen para poder invitar, en caso de no completar el cupo de los

190, a otro tipo de instituciones, provincias o ferias que realicen eventos en otros

lugares, que también son demasiados útiles para nosotros. De manera que a

veces conseguimos posicionar artesanos en otras ferias”.

Puestos

En otra instancia, el director provincial de Artesanías se refirió a la cantidad de

puestos disponibles que habrá en esta edición de la Fiesta del Poncho.

“Hay una diferencia entre los puestos para expositores y la cantidad de

expositores que suelen venir. Hay veces que artesanos comparten entre dos o tres

su mismo espacio, pero participan cada uno con su producción artesanal. Hay una

diferencia entre la cantidad de puestos que son, aproximadamente, 550, y serían

597 si le sumamos un espacio que vamos a administrar desde la Dirección de

Artesanías, que es bodegas y delicatesen que antes estaba dentro de lo que era el

pabellón de Turismo o de Producción. Estaríamos hablando de 597 espacios

nuestros. A eso le tenemos que sumar el espacio de Poncho Diseño. Estaríamos

hablando de una provisión de cerca de 650 espacios”, remarcó.

Gratis

Corpacci recordó que este año no les cobrarán por el espacio a los artesanos y

productores catamarqueños, a diferencia de lo que ocurrirá con los manualistas

nacionales. “Se ha planteado como una política de Estado y la decisión tomada

por el gobernador (Raúl Jalil) para poder estimular lo que es la producción

artesanal y la producción local, la economía regional, que ha todos los artesanos,

productores, mayoristas de la provincia de Catamarca, el espacio para participar

sea sin costo. Al igual que se asegura la gestión del alojamiento para todos

nuestros artesanos, incluso también para delegaciones que vengan de otras

provincias. Lo que es el costo para artesanos nacionales, sí tiene un canon por los

10 días de feria”, siguió.

Expectativas

Por último, Corpacci habló de las expectativas que tienen los artesanos y

productores por esta edición de la Fiesta del Poncho, que marcará el retorno a la

presencialidad luego de dos años de pandemia por el coronavirus.

“La expectativa es tan grande que nuestros artesanos tienen una ansiedad que

podrían empezar ya la Fiesta del Poncho. Tenemos artesanos que no ven la hora

de reencontrarse con sus amigos (por los otros artesanos). Hay una gran

expectativa y por la organización también”, cerró.