A las 21:40 de la noche de ayer, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, que presta servicio en la Base de Alta Montaña y de la Subcomisaría El Peñón, con colaboración de personal guardaparque, llegó hasta el Cerro Blanco, donde habría dos camionetas varadas que provenían de Fiambalá por el camino de Las Papas, con destino a El Peñón, Departamento Antofagasta de la Sierra.

Luego de realizar tareas de su especialidad, en los primeros minutos de la madrugada de hoy, los policías lograron liberar una camioneta Toyota Hilux que estaba atascada en la nieve, en la que circulaba un joven de 29 años.

Más tarde, a la 01:20, los efectivos rescataron a un hombre de 47 años de edad, oriundo de la Provincia de Entre Ríos, quien habría quedado varado a raíz de las inclemencias climáticas registradas en la zona, mientras circulaba en una camioneta Ford Raptor.

Cabe mencionar, que ambas personas se encontraban en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica.