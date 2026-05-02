Un informe presentado ante el Congreso por el vocero presidencial Manuel Adorni expuso movimientos millonarios realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, generando fuerte repercusión.

Según los datos oficiales, se registraron consumos en el exterior vinculados a hoteles, locales comerciales, restaurantes y otros servicios, además de extracciones de dinero en efectivo que superarían los 50 millones de pesos. Las operaciones corresponden al período entre marzo de 2025 y febrero de 2026, etapa en la que la firma era conducida por Demian Reidel.

El informe, que surgió tras un pedido de acceso a la información impulsado por la diputada Florencia Carignano, también detalla gastos en distintos países, incluyendo compras en aeropuertos, indumentaria, alojamientos y servicios varios.

Desde la empresa aclararon que existen más de un centenar de tarjetas en uso y que todos los movimientos son auditados. En esa línea, remarcaron que los gastos corresponden a viajes laborales y deben ser justificados.

Por su parte, Reidel rechazó cualquier responsabilidad individual y aseguró que no realizó consumos personales indebidos, pidiendo que la Justicia investigue el destino de cada operación.

El actual presidente de la compañía, Juan Martín Campos, informó que ya se revisaron los gastos y que, en casos sin justificación, se exigió la devolución del dinero. Además, anunció cambios en el sistema para reforzar los controles y transparentar el uso de fondos públicos.