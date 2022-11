Calificaría dentro de lo histórico el acto realizado ayer en la plaza 25 de Agosto

debido al gran cúmulo de personas que consiguió la estabilidad laboral en el

municipio de la Capital. Además, adquiere mayor valor por la ordenanza que

dispone el pase a planta permanente a personal becado o de contrato de obra con

10 años de antigüedad, despejando así la intermediación de dirigentes políticos.

Eso es algo que el propio intendente Gustavo Saadi deslizó ayer durante el acto

que encabezó: “No necesitan trabajar en ninguna campaña política ni ser amigos

ni parientes del Intendente de turno, ni de concejales, solo cumplir los años de

trabajo”.

En un marco de festejo por el Día del Empleado Municipal, el alcalde -que estuvo acompañado por el gobernador Raúl Jalil y funcionarios de la comuna capitalina entregó el decreto a 296 agentes que cumplieron con el requisito de tener más de diez años de antigüedad. En la oportunidad, Raquel Luna Galián, una de las personas que ingresó a la planta, contó que llevo 18 años contratada, que tiene

una hija de 17 años y “ella creció con este proceso”. “Quiero agradecer a todo este equipo, porque esto no es solo para nosotros, sino para todos los que ingresamos año a año a la Municipalidad con la esperanza de conseguir una estabilidad laboral”.

También relató lo que implica la medida Palo Miñaura, otro de los flamantes

agentes con planta: “Decir gracias, señor Intendente, no sería justo para retribuir

por lo que hizo por nosotros. Decimos gracias porque sin su capacidad para recibir

y transmitir nuestras necesidades, esto no hubiera sido posible”. De sus años 11

años de trabajo previo, recordó: “Cuando se apagaban las luces de nuestros

hogares, nos preguntábamos si este año íbamos a pasar a planta, si el jefe que

estaba de turno nos iba a sacar, luego nos vencía el sueño y nos dormíamos con

esa incertidumbre. Señor Intendente, usted dejó muy alta la vara para una nueva

gestión municipal. Ahora no necesitamos de amiguismos políticos, sino que solo

vamos a necesitar contar con el requisito de los 10 años de antigüedad, por eso le

digo simplemente gracias, intendente Saadi”, expresó.

Por su parte, el jefe comunal de la Capital reseñó que con la normativa se buscaba

“establecer un criterio de igualdad”. En este orden de ideas, les dijo a los nuevos

agentes con estabilidad laboral: “No le agradezcan nada a nadie, esta planta se

debe a su perseverancia, a su esfuerzo, a su trabajo, no le deben nada a nadie”.

Saadi remarcó que la planta para cada uno de los beneficiarios “es por su esfuerzo

personal” y subrayó que “no necesitan tener ideología de ningún partido político, ni

trabajar para ningún candidato, no necesitan trabajar en ninguna campaña política,

este es su esfuerzo, su trabajo”.

“Esta planta es por sus años de servicio a la comunidad de la ciudad, no necesitan

ser amigos ni parientes del Intendente de turno, ni de concejales, ni de ningún

funcionario municipal, solo cumplir los años de trabajo y por ordenanza van a tener

su planta. Esto es un acto de justicia, esto es dignidad y equidad”, cerró Saadi.