Nuevas obras de infraestructura deportiva fueron inauguradas este lunes en el Valle Central. El Sindicato Luz y Fuerza fue una de las instituciones beneficiadas del Plan de Infraestructura Deportiva que impulsa el Gobierno de la provincia, y todos sus afiliados ya disfrutan de nuevos espacios para el desarrollo de la práctica deportiva y diversas actividades.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, y la secretaria de Estado de Gabinete, Luz Soria, la intendenta Susana Zenteno, y el secretario de Deportes, Guillermo Perna, encabezó el acto junto a funcionarios, afiliados, y autoridades nacionales del Sindicato de Luz y Fuerza. En el evento las autoridades volvieron a resaltar el valor del deporte como sostén de la comunidad, herramienta de integración social y espacio de contención para niños, niñas, adolescentes y personas mayores.

En el caso del Sindicato Luz y Fuerza, la intervención consistió en la construcción de un complejo deportivo que incluye un playón cerrado de 800 m² para la práctica de múltiples disciplinas como básquet, fútbol y vóley, con piso de hormigón alisado, pintura y demarcación de canchas. También se incorporaron baños, vestuarios, cantina, iluminación y veredas perimetrales exteriores.

Al momento de dirigirse a los presentes el ministro Fernando Monguillot, felicitó a los integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza por “demostrar que no se preocupan solo por la negociación colectiva y salarial de los trabajadores, sino por toda su familia. Porque estas obras les hacen bien a los trabajadores y a sus familias y crean comunidad”.

Por último, remarcó la importancia de la decisión del gobernador Jalil de poner en marcha el Plan de Infraestructura Deportiva “porque estas obras para clubes deportivos son históricas, no se habían hecho antes”.