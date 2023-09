Música

El productor estrella armó un estudio en la sede de Louis Vuitton en París, para poder manejar sus dos actividades principales: la confección de ropa y la producción musical.

El intérprete de “Happy” fue nombrado Director creativo masculino de la casa francesa de moda de lujo y ya presentó su primera colección durante la Semana de la Moda Masculina en junio.

Aunque tiene un nuevo papel, Pharrell no renunció a su amor por la música, y construyó una zona de grabación en el estudio para poder dedicarse a sus dos pasiones.

“Voy y vengo entre la música y la ropa”, dijo a la revista GQ. “Canciones y zapatos, accesorios y armonías. Y es una cosa fluida”.

El artista, de 50 años, dijo que su estancia en París fue muy productiva para él musicalmente y que pudo terminar allí tres álbumes desde que llegó a Francia.

Su colaborador, Pusha T, vio a Pharrell alternar a la perfección sus papeles en la música y la moda en la sede de la marca. “Es la verdadera definición de la multitarea”, elogia el rapero. “La forma en que puede desviar su atención y pivotar en un abrir y cerrar de ojos es increíble. Estamos trabajando en música, surge una reunión sobre paletas de colores o lo que sea, y él sale del estudio, entra en la sala de guerra y lo da todo. Es capaz de dar una dirección, una opinión, muy bien pensada en un abrir y cerrar de ojos”.

En otra entrevista con The New York Times Style Magazine, Pharrell explicó que no ve mucha diferencia entre hacer música y crear ropa.

“Ser productor y director creativo es parecido. Puedo pasar de la ropa a la batería, de los baúles a las melodías. Dentro de mi estudio de diseño, tengo una sección asignada a la música, así que voy de un lado a otro todo el día”, declaró.