Cristián Ortega, hijo de Verónica Chazarreta, pidió fortaleza para uno de sus hermanos, quien en la marcha de pedido de justicia celebrada en la mañana de este miércoles se quebró de dolor.

«Dios y la virgen te den fuerzas hermano para afrontar este momento que desgraciadamente nos tocó pasar. Sos el que más pegado estuvo de nuestra mamá siempre, aún no caigo. Por favor le pido a toda la gente que no olvide a mi madre. No descansaremos hasta saber lo que le ocurrió a mi mamá Karina Verónica Chazarreta. Que mi mamá no sea un caso más sin resolver. Sólo pido que la Justicia en estos 45 días encuentre lo que realmente le pasó a mi madre, que sepan todos que hay 3 hijos que están sufriendo, esto no se lo deseo a nadie», señaló.

Como se informó, el lunes pasado se confirmó que los restos óseos encontrados en marzo pasado en un descampado de la zona norte de la Capital, pertenecían a Karina, quien se encontraba desaparecida desde el 11 de enero.