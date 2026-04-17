Los pequeños estudiantes del Nivel Inicial del Sistema Educativo Municipal (SEM) protagonizaron el tradicional homenaje del Vallecito. La actividad se desarrolló en el Paseo de la Fe, frente al Santuario Catedral, como parte de las festividades del Septenario en honor a Nuestra Madre del Valle.

Acompañados por docentes, familias y autoridades educativas, los niños y niñas expresaron su cariño a la «Virgen Morenita», quien fue ubicada en el atrio de la Catedral para recibir el saludo de los más pequeños del SEM.

El encuentro contó con la presencia del Vicario Episcopal para la Educación, Padre Lucas Segura, y el Rector del Santuario Catedral, Padre Juan Ramón Cabrera. En sintonía con el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, los alumnos del jardín del Colegio Padre Ramón de la Quintana realizaron una representación alusiva a la vida del «Orador de la Constitución», sumando un componente histórico y educativo a la jornada.

El clima festivo se mantuvo durante toda la mañana con coreografías y canciones preparadas especialmente por los jardines de infantes municipales. Hacia el final de la jornada, el Padre Lucas Segura impartió la bendición a todos los presentes, quienes despidieron la imagen de la Virgen con pañuelos blancos y mucha alegría.